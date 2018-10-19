Посмотри! Невероятный гол в матче НХЛ

Невероятным голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился нападающий "Коламбус Блю Джекетса" Энтони Дюклер. В игре против "Филадельфия Флайерз" форвард "Коламбуса" чуть более, чем за две минуты до окончания первого периода получил пас из своей зоны, прошел к воротам противника и начал творить настоящие чудеса - он упал, но сумел подняться, не потерял шайбу, обыграл защитников и точно бросил по воротам.