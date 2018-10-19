Посмотри! Невероятный гол в матче НХЛ
19 октября 2018, 14:06
Невероятным голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился нападающий "Коламбус Блю Джекетса" Энтони Дюклер. В игре против "Филадельфия Флайерз" форвард "Коламбуса" чуть более, чем за две минуты до окончания первого периода получил пас из своей зоны, прошел к воротам противника и начал творить настоящие чудеса - он упал, но сумел подняться, не потерял шайбу, обыграл защитников и точно бросил по воротам.
Отметим, что эта шайба стала для Дюклера второй в сезоне.
Матч же завершился со счетом 6:3 в пользу "Коламбуса".
На данный момент клуб с 8 очками в 6 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции, тогда как "Филадельфия" занимает на востоке 13-ю строчку и имеет в своем активе 6 очков в 7 играх.