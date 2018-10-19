Пт, 19.10.2018
Интернет в Транссибирском экспрессе можно сравнить с совестью администратора неплатежеспособности - теоретически есть, но на столь короткий миг, что сложно заметить. Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году пройдет в Москве

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тяжелая атлетика

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Москва получила право провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Соответствующее решение было принято в пятницу на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Россия в последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва принимала турнир в 1983 году, передает Newsru.com.

Чемпионат Европы 2019 года пройдет в грузинском Батуми.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ