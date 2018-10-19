Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году пройдет в Москве
19 октября 2018, 14:10
Москва получила право провести чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.
Соответствующее решение было принято в пятницу на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).
Россия в последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва принимала турнир в 1983 году, передает Newsru.com.
Чемпионат Европы 2019 года пройдет в грузинском Батуми.