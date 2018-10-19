Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году пройдет в Москве

Соответствующее решение было принято в пятницу на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Россия в последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва принимала турнир в 1983 году, передает Newsru.com.