В строительство центра логистики "Lidl" вложат более 55 млн евро

В Литве сейчас 39 магазинов "Lidl", в Латвии со временем планируется аналогичное количество, и, чтобы окупилось строительство центра логистики, будут открыты 10 магазинов одновременно.

Планируется, что площадь логистического центра составит 47 тыс. кв.м.

Председатель правления "Lidl Lietuva" Радостин Русев-Рейне выразил удовлетворение тем, что после нескольких лет планирования "Lidl" подготовился к выходу на латвийских рынок. В Литве предприятие начало работать два года назад, что привело к росту конкуренции и снижению цен. Этот же успех "Lidl" рассчитывает повторить и в Латвии.

Министр экономики Арвис Ашераденс поздравил "Lidl" с решением прийти в Латвию и сказал, что открытие магазинов "Lidl" будет выгодным для местных производителей, у которых расширятся возможности сбыта товаров, и для жителей Латвии, которые смогут покупать новые товары по более низким ценам.

Посол Германии в Латвии Рольф Шуте сказал, что Германия входит в тройку крупнейших партнеров Латвии, но в привлечении инвестиций из Германии все еще есть большой потенциал. Приход "Lidl" как крупного инвестора изменит ситуацию и убедит и другие предприятия также инвестировать в Латвии.

Шуте напомнил также, что в Латвии 60% рынка розничной торговли контролируют две сети. Приход "Lidl" на рынок усилит конкуренцию, считает он.