В центре Токио 20 полицейских ловили енота
19 октября 2018, 14:40
В центре Токио местные жители обнаружили енота, который разгуливал в центре мегаполиса и залез на дерево. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 19 октября.
"Хвостатого заметили в восемь вечера в деловом квартале Токио. Голыми руками поймать енота очевидцам не хватило духу. Поэтому на место происшествия вызвали 20 полицейских, которые начали ловить енота", – говорится в сообщении.
В результате инцидента разъяренный енот прокусил палец одному из полицейских. Животное отправили в специальный приют.