Пт, 19.10.2018
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В центре Токио 20 полицейских ловили енота

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Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В центре Токио местные жители обнаружили енота, который разгуливал в центре мегаполиса и залез на дерево. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 19 октября.

"Хвостатого заметили в восемь вечера в деловом квартале Токио. Голыми руками поймать енота очевидцам не хватило духу. Поэтому на место происшествия вызвали 20 полицейских, которые начали ловить енота", – говорится в сообщении.

В результате инцидента разъяренный енот прокусил палец одному из полицейских. Животное отправили в специальный приют.

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