Официально утверждены результаты выборов в 13-й Сейм

Согласно официальным результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов партия "Согласие" получила в Сейме 23 депутатских места, "KPV LV" - 16, Новая консервативная партия - 16, "Для развития/За!" - 13, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство"- восемь.

В Рижском избирательном округе от "Согласия" мандаты депутатов Сейма получили Вячеслав Домбровский, Регина Лочмеле-Лунева, Любовь Швецова, Николай Кабанов, Андрей Клементьев, Янис Урбанович, Юлия Степаненко, Борис Цилевич, Иван Клементьев, Игорь Пименов и Артур Рубикс. В Видземском избирательном округе в Сейм по списку "Согласия" избраны Сергей Долгополов, Янис Адамсонс и Эвия Папуле, в Латгале - Инга Голдберга, Иван Рыбаков, Эдгар Куцинс, Янис Кришанс, Владимир Никонов и Янис Тутин, в Курземе - Валерий Агешин, в Земгале - Ивар Зариньш и Виталий Орлов.

Партию "KPV LV" по Рижскому избирательному округу в Сейме будут представлять Артус Кайминьш, Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Ивар Пуга и Ивета Бенхена-Бекена, по Видземскому - Линда Лиепиня, Алдис Блумбергс, Иева Крапане и Карина Спруде, по Земгальскому - Каспар Гиргенс, Ральф Немиро и Янис Витенбергс, по Курземскому - Атис Закатистов, Рамона Петравича и Эрик Пуценс, по Латгальскому - Янина Курсите.

От Новой консервативной партии по Рижскому избирательному округу в Сейм прошли Юта Стрике, Гатис Эглитис, Талис Линкайтс, Линда Озола и Рейнис Знотиньш, по Латгальскому - Илга Шуплинска и Юрис Ранцанс, по Видземскому - Янис Борданс, Эвита Залите-Гроса, Дагмара Бейтнере-Ле-Галла, Анита Муйжниеце и Нормунд Жунна, по Земгальскому - Кришьянис Фелдманс и Сандис Риекстиньш, по Курземскому - Юрис Юрашс и Улдис Будрикис.

Объединение партий "Для развития/За!" по Рижскому избирательному округу будут представлять Даниэль Павлютс, Мартиньш Стакис, Вита Анда Терауда, Инесе Войка и Мария Голубева, по Видземскому - Артис Пабрикс, Андрис Скриде, Инесе Икстена и Даце Рукшане-Щипчинска, по Латгальскому - Мартиньш Бондарс, по Земгальскому - Артур Том Плешс и Илмар Дуритис, по Курземскому - Юрис Пуце.

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ по Рижскому избирательному округу в Сейме будут представлять Даце Мелбарде, Рихард Колс, Ритвар Янсонс и Александр Кирштейнс, по Видземскому - Райвис Дзинтарс, Инара Мурниеце, Янис Домбрава и Роман Наудиньш, по Латгальскому - Эдмунд Тейрумниекс, Янина Курсите-Пакуле и Илзе Индриксоне, по Земгальскому - Эдвин Шноре и Ингуна Рибена.

От Союза "зеленых" и крестьян по Рижскому избирательному округу избраны Дана Рейзниеце-Озола и Анда Чакша, по Видземскому - Марис Кучинскис, Раймонд Бергманис и Арманд Краузе, по Латгальскому - Янис Дуклавс и Янина Ялинска, по Курземскому - Гундар Даудзе и Янис Вуцанс, по Земгальскому - Виктор Валайнис и Улдис Аугулис.

"Новое Единство" по Рижскому избирательному округу в парламенте будут представлять Эдгар Ринкевич, Ояр Эрик Калниньш и Андрей Юдин, по Видземскому - Инесе Либиня-Эгнере и Айнар Латковскис, по Латгальскому - Алдис Адамович, по Курземскому - Арвил Ашераденс, по Земгальскому - Янис Рейрс.