Сб, 20.10.2018
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Пианист Ефим Бронфман с оркестром Concertgebouw выступят в Риге Праздник для меломанов

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Пианист Ефим Бронфман

ФОТО: Пресс-фото

8 ноября в Латвийской опере выступит выдающийся пианист Ефим Бронфман вместе с одним из лучших оркестров мира - Амстердамским королевским оркестром Concertgebouw. Концерт пройдет в рамках цикла "Рожденные в Латвии". 

Амстердамский королевский оркестр Concertgebouw входит в тройку лучших оркестров мира. Патронессой его является королева Нидерландов. За дирижерским пультом будет Филипп Херевеге. В Латвийской опере к легендарному музыкальному коллективу присоединится Симфонический оркестр Латвийской музыкальной академии. Такова традиция: в рамках проекта Side by Side оркестр Concertgebouw в каждой из европейских стран исполняет одно произведение вместе с местными музыкантами. 

В программе - увертюра к опере Вебера "Оберон", Вторая симфония Брамса и Четвертый фортепианный концерт Бетховена в исполнении выдающегося пианиста Ефима Бронфмана. 

Вот как описывает Четвертый концерт Бетховена в исполнении Бронфмана чикагская газета Sun Times. "Он умеет рычать, но может и шептать. Он музицирует в самых разнообразных градациях динамики, моментально перебрасываясь с одной крайности в другую, играет аккорды первой части без особого нажима, а потом выдает проигрыши такой силы, что публика... нарушает неписанный закон и взрывается аплодисментами". 

Бронфман - уроженец Ташкента, в возрасте 15 лет эмигрировал с родителями-музыкантами в Израиль, где закончил Академию музыки и танца. В конце 80-х получил американское гражданство. Выступал с лучшими оркестрами мира под управлением выдающихся дирижеров - Даниэля Боренбойма, Зубина Меты, Саймона Рэтла, Мариса Янсонса, Джеймса Ливайна. Лауреат множества престижных музыкальных премий. 

Билеты доступны в кассах "Biļešu paradīze"

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