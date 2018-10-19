Убийство журналистки в Болгарии: обвиняемый признал вину
19 октября 2018, 15:26
Обвиняемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой Северин Красимиров признал вину. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает NOVA.
Отмечается, что перед заседанием суда от заявил "Не могу поверить, что я это сделал, извините, я виноват!".
Подсудимый признался, что прежде чем напасть на журналистку, употреблял наркотики и алкоголь.
Он почти ничего не помнит о фатальной встрече с Мариновой.
Подсудимый сказал, что согласен на любое наказание, даже если это пожизненное заключение.