Убийство журналистки в Болгарии: обвиняемый признал вину

Отмечается, что перед заседанием суда от заявил "Не могу поверить, что я это сделал, извините, я виноват!".

Подсудимый признался, что прежде чем напасть на журналистку, употреблял наркотики и алкоголь.

Он почти ничего не помнит о фатальной встрече с Мариновой.