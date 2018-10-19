Пт, 19.10.2018
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Убийство журналистки в Болгарии: обвиняемый признал вину

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Виктория Маринова

ФОТО: HO / AFP

Обвиняемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой Северин Красимиров признал вину. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает NOVA.

Отмечается, что перед заседанием суда от заявил "Не могу поверить, что я это сделал, извините, я виноват!".

Подсудимый признался, что прежде чем напасть на журналистку, употреблял наркотики и алкоголь.

Он почти ничего не помнит о фатальной встрече с Мариновой.

Подсудимый сказал, что согласен на любое наказание, даже если это пожизненное заключение.

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