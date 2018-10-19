В ночь на субботу похолодает до -3 градусов

Холоднее будет в юго-восточной части страны. Ветер слабый, местами возможен туман, иней и оледенение на дорогах.

В Риге в субботу облачность усилится, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +3..+4 градусов, в пригородах до -1..+2, днем будет до +11 градусов.