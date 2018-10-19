Пт, 19.10.2018
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В ночь на субботу похолодает до -3 градусов

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Заморозки осенним утром

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь на субботу в Латвии воздух остынет до -3..+3 градусов, а дневная температура будет выше +5, прогнозируют синоптики.

Холоднее будет в юго-восточной части страны. Ветер слабый, местами возможен туман, иней и оледенение на дорогах.

Днем ожидается переменная облачность, местами в западной Латвии пройдут дожди, воздух прогреется до +8..+12 градусов.

В Риге в субботу облачность усилится, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +3..+4 градусов, в пригородах до -1..+2, днем будет до +11 градусов.

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