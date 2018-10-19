Будут сидеть: суд отклонил жалобы Кокорина и Мамаева, оставив их под стражей

Обвиняемые по очереди выступили в Мосгорсуде по видеосвязи, но их доводам не вняли.

Первой была рассмотрена и отклонена апелляция Мамаева. Мосгорсуд признал законным арест футболиста "Краснодара", обвиняемого по делу о драке в центре Москвы.

Мамаев за решёткой. Сидит в СИЗО, выступает в суде по видео pic.twitter.com/ZPJrkDwwNh — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) October 19, 2018

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - цитирует ТАСС вердикт судьи Елены Ивановой.

В жалобе защита Мамаева просила отменить решение суда первой инстанции, указывая на то, что Мамаев раскаялся в нанесении побоев и имеет множество наград.

"Он публичная личность, и к делу приковано большое внимание, и в случае освобождении его из СИЗО, общественный контроль за Мамаевым будет высоким; он сдал заграничные паспорта и тем самым не имеет возможности скрыться. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий", - сказал адвокат Игорь Бушманов.

Следователь в свою очередь заявил, что основания для ареста не отпали, а решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Прокурор полностью поддержал его позицию.

В ходе судебного заседания Мамаев еще раз попросил прощения у потерпевших, а также пообещал сотрудничать со следствием.

"Я полностью поддерживаю позицию своего адвоката, не вижу оснований держать меня под арестом. Что касается хулиганских действий, я своей вины не признаю, потерпевший не имеет ко мне каких-то претензий. Что касается побоев, я извиняюсь, я прошу прощения у потерпевших, готов возместить моральный, материальный и любой ущерб, который я нанес потерпевшим, мне необходимо быть с семьей", - сказал обвиняемый.