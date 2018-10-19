ПВС конфисковала консервы из печени трески неизвестного происхождения

Как сообщили в ПВС, маркировка на консервах гласила, что они произведены на двух латвийских предприятиях - ООО "Куршу земе" и ООО "Saiva ANNO 1949", однако они свою деятельность прекратили около двух лет назад и рыбную продукцию больше не производят.

"При этом, хотя они якобы были произведены на двух разных предприятиях, совпадает номер партии обоих видов продукции - L338, как и срок годности - 24.04.2021. Это означает, что, скорее всего, консервы изготовлены одним и тем же производителем, а позже маркированы как продукция двух разных предприятий", - сообщили в ПВС, призвав потребителей воздержаться от покупки вышеуказанных консервов.

Согласно сопроводительным документам, консервы были ввезены в Латвию из Эстонии зарегистрированным в этой стране предприятием "Caviar Hause". О выявленном мошенничестве ПВС информировала службу по надзору за безопасностью продовольствия Эстонии.