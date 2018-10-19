Представители Госполиции со ссылкой на медиков заявили, что ребенок упал и получил травмы. Стало известно, что они достаточно тяжелые, поэтому мальчик 2010 года рождения был перевезен в столичную Детскую клиническую больницу.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга Лиепайского олимпийского центра Мартиньш Силис утвреждает, что обстоятельства ЧП пока до конца не выяснены. Известно, что мальчик упал не в помещениях самого бассейна и, возможно, все произошло в фойе центра или даже в школе, из которой он пришел на занятие плаванием.