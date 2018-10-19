Севастова не смогла выйти в финал Кубка Кремля

За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. Соперницей Жабер в финале Кубка Кремля станет победительница пары Дарья Касаткина — Йоханна Конта.

Выход в полуфинал для Севастовой стал лучшим результатом на Кубке Кремля. Предыдущий её лучший показатель — это четвертьфинал в 2015 году.

За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. На данный момент Анастасия Севастова занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, что является её личным рекордом.