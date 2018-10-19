Пт, 19.10.2018
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Севастова не смогла выйти в финал Кубка Кремля

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ФОТО: EPA/Scanpix

Анастасия Севастова потерпела поражение в полуфинале Кубка Кремля от представительницы Туниса Онс Жабер — 3:6, 6:3, 3:6.

За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. Соперницей Жабер в финале Кубка Кремля станет победительница пары Дарья Касаткина — Йоханна Конта.

Выход в полуфинал для Севастовой стал лучшим результатом на Кубке Кремля. Предыдущий её лучший показатель — это четвертьфинал в 2015 году.

За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. На данный момент Анастасия Севастова занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, что является её личным рекордом.

Кубок Кремля проходит в зале в спорткомплексе "Олимпийский" на твердом покрытии и имеют категорию Premier.

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