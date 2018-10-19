Севастова не смогла выйти в финал Кубка Кремля
19 октября 2018, 17:13
Анастасия Севастова потерпела поражение в полуфинале Кубка Кремля от представительницы Туниса Онс Жабер — 3:6, 6:3, 3:6.
За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. Соперницей Жабер в финале Кубка Кремля станет победительница пары Дарья Касаткина — Йоханна Конта.
Выход в полуфинал для Севастовой стал лучшим результатом на Кубке Кремля. Предыдущий её лучший показатель — это четвертьфинал в 2015 году.
За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. На данный момент Анастасия Севастова занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, что является её личным рекордом.
Кубок Кремля проходит в зале в спорткомплексе "Олимпийский" на твердом покрытии и имеют категорию Premier.