Пт, 19.10.2018
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Президент назвал трех кандидатов, которые претендуют на пост нового премьер-министра

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

После сегодняшних консультаций президента Латвии с партиями Раймонд Вейонис продолжит рассматривать кандидатуры Алдиса Гобземса (KPV LV), Яниса Борданса (НКП) и Артиса Пабрикса (Новое единство) на пост премьер-министра Латвии, сообщили в канцелярии президента.

Президент ожидает, что в течение следующих консультаций будет достигнуто общее решение о поддержке одного из этих вышеназванных политиков.

Он считает, что при выборе нового премьера не должно быть сомнений в его допуске к гостайне. От озвученных кандидатов потребуется предоставление соответствующих документов.

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