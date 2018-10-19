Президент назвал трех кандидатов, которые претендуют на пост нового премьер-министра
19 октября 2018, 19:41
После сегодняшних консультаций президента Латвии с партиями Раймонд Вейонис продолжит рассматривать кандидатуры Алдиса Гобземса (KPV LV), Яниса Борданса (НКП) и Артиса Пабрикса (Новое единство) на пост премьер-министра Латвии, сообщили в канцелярии президента.
Президент ожидает, что в течение следующих консультаций будет достигнуто общее решение о поддержке одного из этих вышеназванных политиков.
Он считает, что при выборе нового премьера не должно быть сомнений в его допуске к гостайне. От озвученных кандидатов потребуется предоставление соответствующих документов.