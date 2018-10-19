Президент назвал трех кандидатов, которые претендуют на пост нового премьер-министра

Президент ожидает, что в течение следующих консультаций будет достигнуто общее решение о поддержке одного из этих вышеназванных политиков.

Он считает, что при выборе нового премьера не должно быть сомнений в его допуске к гостайне. От озвученных кандидатов потребуется предоставление соответствующих документов.