Крупнейший в мире самолет готовится к первому полету

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные рулежные испытания на взлетной полосе и готовится к первому полету. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил телеканал Fox News.
Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Он представляет собой конструкцию из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса самолета составляет 250 тонн, с полной нагрузкой - около 590 тонн. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.
Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем - до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа. По достижении заданной высоты - около 9 тыс. метров - будет произведен сброс ракеты, затем включится ее двигатель, после чего носитель выведет спутник на орбиту.
Тестовый пробег состоялся на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Во время пробега самолет разогнался примерно до 128 км/ч, в то время как при предыдущих рулежных испытаниях, состоявшихся несколько месяцев назад, Stratolaunch развил скорость до 74 км/час. В компании Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, рассчитывают, что первый его полет состоится уже в ближайшее время. До этого планируется провести еще несколько аналогичных рулежных испытаний, увеличив скорость пробега.
Изначально первый полет Stratolaunch был запланирован на лето нынешнего года, однако его пришлось отложить.
Stratolaunch Systems была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Аллен скончался в минувший понедельник в возрасте 65 лет после борьбы с раковым заболеванием, не дожив до нынешнего испытания своего детища несколько дней.