Крупнейший в мире самолет готовится к первому полету

Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Он представляет собой конструкцию из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса самолета составляет 250 тонн, с полной нагрузкой - около 590 тонн. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем - до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа. По достижении заданной высоты - около 9 тыс. метров - будет произведен сброс ракеты, затем включится ее двигатель, после чего носитель выведет спутник на орбиту.

Тестовый пробег состоялся на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Во время пробега самолет разогнался примерно до 128 км/ч, в то время как при предыдущих рулежных испытаниях, состоявшихся несколько месяцев назад, Stratolaunch развил скорость до 74 км/час. В компании Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, рассчитывают, что первый его полет состоится уже в ближайшее время. До этого планируется провести еще несколько аналогичных рулежных испытаний, увеличив скорость пробега.

Изначально первый полет Stratolaunch был запланирован на лето нынешнего года, однако его пришлось отложить.