В Нидерландах впервые выдали паспорт с нейтральным полом

В Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает ВВС.

В частности, документ выдали 57-летней Леоне Зекерс. В паспорте вместо М для мужчин или V для женщин указано X.

Известно, что в 2001 году Зекерс, рожденный мужчиной, изменил пол на женский. Однако в настоящий момент она не относит себя ни к какому полу.

Как сообщается, в июне Зекерс выиграла суд, который подтвердил ее право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. В решении утверждается, что самоидентификация преобладает над внешним видом тела или медицинским статусом.

Также суд предложил законодательной власти страны удостовериться, что гендерная нейтральность предусмотрена законодательством Нидерландов.