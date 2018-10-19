Родственник пожилого мужчины расказывает, что он не может заполнить анкету банка. Состояние здоровья старика оставляет желать лучшего, поэтому он не может самостоятельно отправиться в филиал банка и заполнить бумаги. Родственники несколько раз обращались в банк, чтобы урегулировать ситуацию, однако банк никак не шел навстречу.

Работники заявили, что мужчина должен сам явиться в филиал. Отказались они выдать анкету на дом, чтобы старик мог заполнить в спокойной обстановке. Кроме того, и сами специалисты отказались посетить пенсионера и помочь ему.

"Врачи нам сказали, что он вряд ли уже будет ходить. Нам нужно ждать его смерти, чтобы распоряжаться заблокированными деньгами уже как наследники? Лежачему человеку тоже нужны деньги" - говорят близкие.

Визит нотариуса на дом стоит около 100 евро, однако если во время его визита старый человек покажется в состоянии не способном принимать соответствующие решения, доверенность не будет оформлена. Таким образом, оставленный без пенсии, он должен терпеть унижения от кредитного учреждения.

После того как журналисты обратились в банк, работники вдруг пошли навстречу: "Мы посмотрели, почему в конкретном филиале не смогли решить противоречия. Мы разблокировали счет и оговорили с клиентом дальнейшие шаги"? - заявили здесь.