Названа дата встречи Трампа и Ким Чен Ына

"Встреча, вероятнее всего, пройдет примерно сразу после начала следующего года", – сказал собеседник агентства.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что новый саммит США-КНДР может состояться в ближайшие два месяца.