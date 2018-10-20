Субботнее утро: Такая холодная погода нынешней осенью наблюдается впервые
20 октября 2018, 9:12
В субботу утром температура воздуха в Латвии понизилась до +1..-3 градусов, лишь местами в Курземе и Видземе термометры показывают +2..+5 градусов, свидетельствуют данные станций метеонаблюдений.
Такая холодная погода нынешней осенью в Латвии наблюдается впервые.
Малооблачно, но во многих местах сгустился туман, местами образовался иней. Ветра практически нет.
В Риге - ясная погода, местами туман. Температура воздуха в Рижском аэропорту -2 градуса, в центральной и северной части столицы - от +2 до +4 градусов.