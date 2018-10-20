Сб, 20.10.2018
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Субботнее утро: Такая холодная погода нынешней осенью наблюдается впервые

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В субботу утром температура воздуха в Латвии понизилась до +1..-3 градусов, лишь местами в Курземе и Видземе термометры показывают +2..+5 градусов, свидетельствуют данные станций метеонаблюдений.

Такая холодная погода нынешней осенью в Латвии наблюдается впервые.

Малооблачно, но во многих местах сгустился туман, местами образовался иней. Ветра практически нет.

В Риге - ясная погода, местами туман. Температура воздуха в Рижском аэропорту -2 градуса, в центральной и северной части столицы - от +2 до +4 градусов.

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