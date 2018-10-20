На что потратят сэкономленные министерствами 9,15 млн евро

По информации министерств и других центральных госучреждений, в отдельных программах и подпрограммах основного бюджета сэкономлены средства в размере 9 147 750 евро.

В этом году в госбюджете на непредвиденные расходы было предусмотрено 43,54 млн евро, из них до конца года можно использовать еще 6,67 млн евро. Если правительство распорядится направить на эти цели сэкономленные министерствами средства, то они составят 15,82 млн евро.