Названа причина смерти сооснователя Microsoft

По информации издания, его иммунитет был снижен из-за одной из форм лимфомы. Других подробностей не приводится.

О смерти Аллена стало известно 16 октября. Тогда сообщалось, что у него диагностировали неходжкинскую лимфому. Впервые заболевание обнаружили в 2009 году, после чего он прошел курс химиотерапии, однако в октябре 2018 года произошел рецидив.

До этого, в 1982 году, у Аллена нашли другой вид рака — лимфому Ходжкина, в ходе лечения он перенес облучение большими дозами радиации и пересадку костного мозга.