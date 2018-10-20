Партии потратили на предвыборную агитацию в соцсетях свыше 208 тыс. евро

Больше всего из прошедших в Сейм партий в соцсетях рекламировались партия "Согласие", выделившая на эти цели 48 763 евро, и партия "KPV LV", потратившая 47 693 евро. Далее следует объединение партий "Для развития/За!" (23 608 евро), а меньше всех на агитацию в соцсетях потратило национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 4752 евро.