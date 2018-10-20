Партии потратили на предвыборную агитацию в соцсетях свыше 208 тыс. евро

На предвыборную агитацию в социальных сетях партии потратили 208 614 евро, свидетельствует информация Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Договорные обязательства партий на агитацию в соцсети "facebook" составили 160 355 евро, в "youtube" - 29 025 евро, в "instagram" - 19 234 евро.
Больше всего из прошедших в Сейм партий в соцсетях рекламировались партия "Согласие", выделившая на эти цели 48 763 евро, и партия "KPV LV", потратившая 47 693 евро. Далее следует объединение партий "Для развития/За!" (23 608 евро), а меньше всех на агитацию в соцсетях потратило национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 4752 евро.
Как сообщалось, баллотировавшиеся на выборах в 13-й Сейм партии потратили на предвыборную агитацию в общей сложности около 2,1 млн евро.