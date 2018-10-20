Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки

«Рейс №388 авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением Омск — Домодедово не смог вылететь к месту назначения, так как на взлете при рулении в двигатель самолета попали две куропатки», — рассказала старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

На борту было 157 пассажиров, которым, согласно правилам, предоставили напитки и горячее питание. Информация о пострадавших не поступала.