Сб, 20.10.2018
Все кому не лень пытаются "хайпануть" на имени Хабиба Нурмагомедова. После боя с Макгрегором он побывал на Первом Канале, отказал в интервью Дудю, вызвал на бой Мейвезера-младшего, встретился с Путиным и Кадыровым. Страшно представить, что будет дальше. Александр Пилат, журналист и спортивный редактор TVNET

Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: TOBY MELVILLE / REUTERS

Самолет компании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Омска в Москву, не смог совершить взлет. Как сообщает ТАСС, это произошло из-за попавших в двигатель птиц.

«Рейс №388 авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением Омск — Домодедово не смог вылететь к месту назначения, так как на взлете при рулении в двигатель самолета попали две куропатки», — рассказала старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

На борту было 157 пассажиров, которым, согласно правилам, предоставили напитки и горячее питание. Информация о пострадавших не поступала. 

Похожий случай произошел в середине июля в Турции. Тогда попавшая в двигатель птица помешала вылету самолета, на борту которого находились 500 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ