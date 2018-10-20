Пабрикс: Переговоры о формировании коалиции могут быть успешными только в одном случае

"Для развития/За!" заинтересовано в том, чтобы будущая коалиция была по возможности широкой. Как считает Пабрикс, хотя у партий различные политические установки, возможность договориться об общих предстоящих задачах существует.

"Я хотел бы, чтобы руководство каждой партии понимало, что независимо от количества партий в следующей коалиции каждая партия не сможет полностью сделать все то, что включено в их программы. Если партии сумеют пойти друг другу навстречу, то несмотря на фрагментацию, мы сможем сформировать дееспособное и эффективное правительство", - сказал он.

Переговоры о формировании коалиции могут быть успешными только в том случае, если "никто не будет загнан в угол, не будут проведены ненужные красные линии, и все пойдут на уступки друг другу, чтобы обсудить вопросы, общие для всех сторон", - считает Пабрикс.

"У шести партий много общего, например, региональная реформа, реформа здравоохранения и образования, законность, свобода СМИ и т.п. Все партии в большей или меньшей степени с этим согласны, поэтому с этих вопросов и надо начинать", - подчеркнул он.

На следующей неделе у "Для развития/За!" запланированы консультации с потенциальными партнерами по коалиции. Во вторник, 23 октября, ожидаются консультации с партией "KPV LV".

Пабрикс не сможет участвовать в переговорах партий, так как последнюю неделю работает в должности депутата Европарламента, но он лично свяжется с руководством Новой консервативной партии и обсудит возможности сотрудничества и компромиссов.

Как сообщалось, после прошедших в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса ("KPV LV"), Янис Борданса (Новая консервативная партия, НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Президент выдвинет только такого кандидата на пост премьер-министра, в отношении которого не будет никаких сомнений в его возможности получить допуск к государственной тайне, и во время прошедших встреч Вейонис предложил всем трем потенциальным кандидатам подать необходимые документы.