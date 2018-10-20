Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует в костюме биатлониста. При этом, как отметили фанаты, одежда настолько обтянула фигуру шоумена, что слишком явно выделила его мужское достоинство.