20 октября 2018, 14:56
Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует в костюме биатлониста. При этом, как отметили фанаты, одежда настолько обтянула фигуру шоумена, что слишком явно выделила его мужское достоинство.
На снимке Галкин запечатлен в костюме биатлониста, который дополняют специальные спортивные очки и обувь.
Многие поклонники Максима признались, что чувствуют себя неловко, глядя на это фото, и осудили артиста за столь провокационный кадр.
Другие же, в свою очередь, пошутили на сей счет, дескать, его супруга Алла Пугачева "наверняка счастливая женщина". А вы что скажете?
Фотогалерея: Алла Пугачева и Максим Галкин на концерте Светланы Лободы в Юрмале
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