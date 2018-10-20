Сб, 20.10.2018
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Галкин поделился пикантным фото, позволившим всем оценить его мужское достоинство Ну зачем?!

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ФОТО: скриншот instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует в костюме биатлониста. При этом, как отметили фанаты, одежда настолько обтянула фигуру шоумена, что слишком явно выделила его мужское достоинство.

На снимке Галкин запечатлен в костюме биатлониста, который дополняют специальные спортивные очки и обувь.

Многие поклонники Максима признались, что чувствуют себя неловко, глядя на это фото, и осудили артиста за столь провокационный кадр.

Другие же, в свою очередь, пошутили на сей счет, дескать, его супруга Алла Пугачева "наверняка счастливая женщина". А вы что скажете?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биатлонист задержал дыхание 😂

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