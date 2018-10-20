Зиле: ситуация с формированием коалиции остается сложной, но не непреодолимой

Он не считает эту ситуацию ни трагической, ни непреодолимой. ВЛ-ТБ/ДННЛ уверено, что следующая коалиция должна быть по возможности более широкой, поэтому продолжит участие в переговорах о ее формировании, хотя и не будет составлять новое правительство.

"Мы продолжим работать со всеми, кто пытается сформировать коалицию. Если каждая партия, разрабатывающая сейчас свою программу, включит в нее более или менее одинаковые с участвующими сторонами установки, то можно будет договориться и о распределении должностей, и о кандидате на пост премьера", - сказал Зиле.

Он уверен также, что в новом правительстве необходимо обеспечить большее представительство новых политиков. "Избиратель предпочел видеть в Сейме новые лица, на две трети заменив состав нынешнего Сейма, что несомненно должно отразиться и в составе правительства", - сказал Зиле.

Как сообщалось, после прошедших в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса ("KPV LV"), Янис Борданса (Новая консервативная партия, НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Президент выдвинет только такого кандидата на пост премьер-министра, в отношении которого не будет никаких сомнений в его возможности получить допуск к государственной тайне, и во время прошедших встреч Вейонис предложил всем трем потенциальным кандидатам подать необходимые документы.