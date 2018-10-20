Не удивляйтесь, если у вас из крана течет Coca-Cola вместо воды

Возмущенные и удивленные рижане сообщают в социальных сетях о том, что вместо воды у них из крана течет... Coca-Cola. Судя по цвету, популярный напиток сильно разбавили. Но мыться, или использовать для приготовления ужина такую жидкость никто не хочет.