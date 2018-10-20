Не удивляйтесь, если у вас из крана течет Coca-Cola вместо воды

Возмущенные и удивленные рижане сообщают в социальных сетях о том, что вместо воды у них из крана течет... Coca-Cola. Судя по цвету, популярный напиток сильно разбавили. Но мыться, или использовать для приготовления ужина такую жидкость никто не хочет.
Почему вода такая мутная и как долго это продолжится?
Оказывается, в связи со строительством крупногабаритного соединения с водопроводной магистралью на улице Краста, в нынешние выходные дни и в начале следующей недели
возможно помутнение воды в центре города, в Плявниеках, Пурвциемсе, Московском форштадте, Кенгарагсе, на Тейке и Югле,
сообщил представитель компании «Rīgas ūdens» Артур Муцениекс.
По словам представителя, строительные работы по подсоединению необходимы, чтобы подключить новых потребителей к сети водопровода.
«Увеличение количества клиентов компании гарантирует экологическую безопасность, и также по мере увеличения числа клиентов компания добивается экономической выгоды, что позволяет реализовывать политику низких тарифов для жителей Риги», – отмечает Муцениекс.
Планируется, что работы начнутся в пятницу и будут завершены в воскресенье.
В случаях наличия мутной воды «Rīgas ūdens» просит жителей звонить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 2122.