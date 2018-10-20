Сб, 20.10.2018
От центра Екатеринбурга до Латвийской улицы на такси пришлось ехать примерно полчаса. Знаю, что интересно, поэтому скажу, что полчаса в такси обошлись в 260 рублей (примерно 3,45 евро). Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

Не удивляйтесь, если у вас из крана течет Coca-Cola вместо воды

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Coca-Cola из крана!?

ФОТО: Facebook/Елена Кири

Возмущенные и удивленные рижане сообщают в социальных сетях о том, что вместо воды у них из крана течет... Coca-Cola. Судя по цвету, популярный напиток сильно разбавили. Но мыться, или использовать для приготовления ужина такую жидкость никто не хочет.  

Почему вода такая мутная и как долго это продолжится? 

Оказывается, в связи со строительством крупногабаритного соединения с водопроводной магистралью на улице Краста, в нынешние выходные дни и в начале следующей недели

возможно помутнение воды в центре города, в Плявниеках, Пурвциемсе, Московском форштадте, Кенгарагсе, на Тейке и Югле,

сообщил представитель компании «Rīgas ūdens» Артур Муцениекс.

По словам представителя, строительные работы по подсоединению необходимы, чтобы подключить новых потребителей к сети водопровода.

«Увеличение количества клиентов компании гарантирует экологическую безопасность, и также по мере увеличения числа клиентов компания добивается экономической выгоды, что позволяет реализовывать политику низких тарифов для жителей Риги», – отмечает Муцениекс.

Планируется, что работы начнутся в пятницу и будут завершены в воскресенье.

В случаях наличия мутной воды «Rīgas ūdens» просит жителей звонить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 2122.

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