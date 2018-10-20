В этом году за дачу взятки пограничникам задержаны семь человек
20 октября 2018, 16:35
В этом году за дачу взятки пограничникам задержаны семь человек, сообщили агентству ЛETA в Госпогранохране.
Суммы взяток были небольшими - несколько десятков евро.
Последний взяткодатель был задержан на этой неделе на Силенском пункте погранконтроля, где подкупить пограничников пытался гражданин Киргизии.
Грузовая автомашина, которой он управлял, не прошла в установленном порядке государственный техосмотр, и чтобы избежать административного наказания, водитель предложил пограничникам 50 евро.
За это правонарушение Даугавпилсская прокуратура оштрафовала киргизского гражданина на 4300 евро.