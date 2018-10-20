Сб, 20.10.2018
От центра Екатеринбурга до Латвийской улицы на такси пришлось ехать примерно полчаса. Знаю, что интересно, поэтому скажу, что полчаса в такси обошлись в 260 рублей (примерно 3,45 евро). Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

В этом году за дачу взятки пограничникам задержаны семь человек

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В этом году за дачу взятки пограничникам задержаны семь человек, сообщили агентству ЛETA в Госпогранохране.

Суммы взяток были небольшими - несколько десятков евро.

Последний взяткодатель был задержан на этой неделе на Силенском пункте погранконтроля, где подкупить пограничников пытался гражданин Киргизии.

Грузовая автомашина, которой он управлял, не прошла в установленном порядке государственный техосмотр, и чтобы избежать административного наказания, водитель предложил пограничникам 50 евро.

За это правонарушение Даугавпилсская прокуратура оштрафовала киргизского гражданина на 4300 евро.

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