Все больше латвийцев часто ощущают желание изменить свои жизнь
20 октября 2018, 16:54
Все больше латвийцев часто ощущают желание изменить свои жизнь, показал опрос, проведенный в августе агентством социологических исследований SKDS.
Такое желание часто ощущают 30,5% опрошенных - на 4 процентных пункта больше, чем год назад.
Иногда такое желание ощущают 49,4% жителей - почти на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о том, что жители Латвии все чаще ощущают необходимость что-то изменить в своей жизни.
16% респондентов ответили, что никогда не ощущали желания существенно изменить свою жизнь, 4% не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.