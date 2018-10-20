Все больше латвийцев часто ощущают желание изменить свои жизнь

Такое желание часто ощущают 30,5% опрошенных - на 4 процентных пункта больше, чем год назад.

Иногда такое желание ощущают 49,4% жителей - почти на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о том, что жители Латвии все чаще ощущают необходимость что-то изменить в своей жизни.