Сб, 20.10.2018
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Все больше латвийцев часто ощущают желание изменить свои жизнь

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Все больше латвийцев часто ощущают желание изменить свои жизнь, показал опрос, проведенный в августе агентством социологических исследований SKDS.

Такое желание часто ощущают 30,5% опрошенных - на 4 процентных пункта больше, чем год назад.

Иногда такое желание ощущают 49,4% жителей - почти на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о том, что жители Латвии все чаще ощущают необходимость что-то изменить в своей жизни.

16% респондентов ответили, что никогда не ощущали желания существенно изменить свою жизнь, 4% не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

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