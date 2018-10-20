Подсчитан доход Кокорина и Мамаева за время пребывания в СИЗО

СМИ ссылается на данные из открытых источников, согласно которым зарплата Кокорина по контракту составляет 252 миллиона рублей в год (более 3 млн евро), а Мамаева — 180 миллионов рублей (более 2 млн евро).

После заключения футболистов под стражу клубы не сообщали о применении в отношении них санкций. Таким образом, за девять дней в СИЗО спортсмены заработали 10,54 миллиона рублей.

18 октября тренер «Зенита» Сергей Семак потребовал справедливого наказания для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Оба помещены в СИЗО до 8 декабря.