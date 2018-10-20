Сб, 20.10.2018
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Подсчитан доход Кокорина и Мамаева за время пребывания в СИЗО

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся под арестом за участие в драках, за время пребывания в тюрьме заработали более 132 тысячи евро. Об этом сообщает RT.

СМИ ссылается на данные из открытых источников, согласно которым зарплата Кокорина по контракту составляет 252 миллиона рублей в год (более 3 млн евро), а Мамаева — 180 миллионов рублей (более 2 млн евро).

После заключения футболистов под стражу клубы не сообщали о применении в отношении них санкций. Таким образом, за девять дней в СИЗО спортсмены заработали 10,54 миллиона рублей.

18 октября тренер «Зенита» Сергей Семак потребовал справедливого наказания для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Оба помещены в СИЗО до 8 декабря.

8 октября футболисты в компании друзей напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из московских кофеен.

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