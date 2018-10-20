"Динамо" сумело удержать победу и победило во втором подряд выездном матче

Уже на первой минуте, после удаления Гинта Мейи, рижане остались в меньшинстве, но к счастью сумели выдержать. В первом периоде хоккеисты обеих команд демонстрировали высокие скорости без долгих пауз в игре. Несмотря на небольшое преимущество хозяев, именно "Динамо" сумело первым открыть счёт — гол забил канадец Кевин Кларк. "Витязь" бросился отыгрываться, но в самой концовке периода "Динамо" выручил Гудлевскис.

Во втором периоде "Динамо" увеличило своём преимущество — отличным ударом отметился Лаурис Дарзиньш, который сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя рижане заработали удаление, которым воспользовался "Витязь" — Миро Аалтонен остался без опеки и нанёс прицельный удар. В конце периода за грубое нарушение правил был удалён Гунар Скворцов.

В концовке встречи команды не стеснялись атаковать ворота друг друга. В одном из эпизодов хоккеисты Витязя нарушили правила на защитнике "Динамо" Сергее Гимаеве, который не смог продолжить игру. В конце основного времени тренер подмосковной команды снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, но рижанам удалось выдержать давление и заработать важные очки.