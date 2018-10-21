Пугачева поздравила Юдашкина в слишком короткой мини-юбке

Программу посвященную кутюрье, который создавал юникальные костюмы для представителей российской эстрады посетила и Алла Пугачева.

Примадонна появилась в студии Первого канала в черном платье с поясом на талии, подчеркивающим декольте. Длина юбки при этом едва прикрывала интимные зоны Пугачевой, и демострировала роскошные ноги. Дополняли образ 69-летней Примадонны коротенькие сапожки на каблуке и прибавляли сексуальности.

Отдельное место в программе занимает Филипп Киркоров. Певец принес часть своих сценических костюмов, а также подробно рассказал о первом знакомстве с модельером и его женой.