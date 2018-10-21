Вс, 21.10.2018
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Пугачева поздравила Юдашкина в слишком короткой мини-юбке

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Российский дизайнер Валентин Юдашкин

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Накануне на Первом канале стартовала передача "Сегодня вечером" посвященная юбилею Валентина Юдашкина. Вместе с ведущими программы собрались преданные друзья модельера.

Программу посвященную кутюрье, который создавал юникальные костюмы для представителей российской эстрады посетила и Алла Пугачева. 

Примадонна появилась в студии Первого канала в черном платье с поясом на талии, подчеркивающим декольте. Длина юбки при этом едва прикрывала интимные зоны Пугачевой, и демострировала роскошные ноги. Дополняли образ 69-летней Примадонны коротенькие сапожки на каблуке и прибавляли сексуальности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отдельное место в программе занимает Филипп Киркоров. Певец принес часть своих сценических костюмов, а также подробно рассказал о первом знакомстве с модельером и его женой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 20 октября,на @1tv , в 19.45, не пропустите потрясающий вечер имени ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА @vyudashkin В ЧЕСТЬ ЕГО 55-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ! Дважды отличник , гениальный художник и кутюрье, мой практически Братишка и близкий Друг,собрал в кругу своих лучших друзей удивительный субботний тёплый осенний вечер! Море смеха, добра, радости, улыбок, трогательных и искренних эксклюзивных историй и кадров из далекого Прошлого и рассказов от АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ @alla_orfey , ИГОРЯ НИКОЛАЕВА @igor_nikolaev_music , НАТАШИ КОРОЛЕВОЙ @koroleva__star , ОЛЕСИ СУДЗИЛОВСКОЙ @olesya_sudzilovskaya , АНЖЕЛИКИ АГУРБАШ @angelicaagurbash ,ОЛЬГИ СЛУЦКЕР @slutsker, ОЛЬГИ ОРЛОВОЙ @olgaorlova1311 ну и конечно же от меня!!! А принимали в гостях у себя и вели этот потрясающий вечер мой Друг - блистательный , остроумный МАКСИМ ГАЛКИН @maxgalkinru и очАровательная ЮЛИЯ МЕНЬШОВА @juliavmenshova ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! ДО И ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ «ВРЕМЯ»!!! На «ПЕРВОМ канал» @1tv . Начало в 19.50. @gyudashkina @marinayudashkina #юбилей55 #аллапугачева #валентинюдашкин #максимгалкин #филиппкиркоров #первыйканал #друзьянавсегда

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Напомним, 14 октября модельер Валентин Юдашкин отметил свое 55-летие, а также 30-летие творческой деятельности. В 2013 году кутюрье был награжден  орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

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