В Лондоне требуют нового референдума по Brexit
20 октября 2018, 19:11
В центре Лондона в субботу, 20 октября, собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Independent.
Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.
Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек. Среди присутствующих - большое количество молодежи.