Сб, 20.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET

В Лондоне требуют нового референдума по Brexit

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В центре Лондона в субботу, 20 октября, собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Independent.

Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.

Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек. Среди присутствующих - большое количество молодежи.

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