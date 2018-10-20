В рамках продолжающегося официального турне по Австралии герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в открытии расширенного военного мемориала АНЗАК в Сиднее в память о 60 тысячах погибших в Первую мировую войну солдат Австралийских имперских сил.
Меган выбрала по такому случаю черное платье на пуговицах новозеландского дизайнера Emilia Wickstead и шляпку Philip Treacy. Гарри же, который много лет прослужил в воздушных войсках армии Британии, надел парадную военную форму.
Королевская пара возложила к мемориалу венок, в который была вложена записка, написанная ими от руки:
"В память о тех, кто принес самую высокую жертву, и в знак признания мужчин и женщин, на теле которых остались шрамы".
Принц Гарри не мог сдержать эмоций во время этой церемонии.