Меган выбрала по такому случаю черное платье на пуговицах новозеландского дизайнера Emilia Wickstead и шляпку Philip Treacy. Гарри же, который много лет прослужил в воздушных войсках армии Британии, надел парадную военную форму.

Королевская пара возложила к мемориалу венок, в который была вложена записка, написанная ими от руки:

"В память о тех, кто принес самую высокую жертву, и в знак признания мужчин и женщин, на теле которых остались шрамы".