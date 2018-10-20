Сб, 20.10.2018
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Продолжаем следить за Гарри и Меган в Австралии: новые фото - особенные! Принц не смог сдержать слез

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ФОТО: AP/AFP/Reuters/EPA/Scanpix

В рамках продолжающегося официального турне по Австралии герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в открытии расширенного военного мемориала АНЗАК в Сиднее в память о 60 тысячах погибших в Первую мировую войну солдат Австралийских имперских сил.

Меган выбрала по такому случаю черное платье на пуговицах новозеландского дизайнера Emilia Wickstead и шляпку Philip Treacy. Гарри же, который много лет прослужил в воздушных войсках армии Британии, надел парадную военную форму.

Королевская пара возложила к мемориалу венок, в который была вложена записка, написанная ими от руки:

"В память о тех, кто принес самую высокую жертву, и в знак признания мужчин и женщин, на теле которых остались шрамы".

Принц Гарри не мог сдержать эмоций во время этой церемонии.

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