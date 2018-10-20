Троицкий: с пропагандой можно бороться только честностью и открытостью

"Социальные сети нужно обязательно использовать, но это все должно происходить по-честному. Такое слово, как контрпропаганда, лучше вообще не употреблять, потому что это то же, что пропаганда, только в другую сторону. Правильное слово - это честная информация. Надо давать честную информацию. Особенно хорошо, если это информация авторская, то есть не просто информация, а имеется какое-то мнение, человек интересно пишет, он противоречивый, он может быть в чем-то хорошим, в чем-то плохим - ведь это свойственно людям. Но важно привлекать интересных, талантливых людей, чтобы они писали блоги, делали видеоблоги, чтобы это было искренне. Молодые люди это прекрасно понимают. Даже если они политически думают иначе, они скорее будут читать блогера, который весело, интересно, прикольно, как говорят, пишет плохо про Путина, чем какие-то казенные блоги "за Путина"", - считает он.

В демократических странах единственные каналы, которые, возможно, имело бы смысл запретить, - это чисто пропагандистские информационные каналы, отметил Троицкий.

"Для Украины это может быть оправдано в том смысле, что Украина находится в состоянии реальной, горячей войны с Россией. Поэтому позицию Украины в этом деле я понимаю и принимаю. Но в демократических странах, как мне кажется, такие меры, как просто взять и запретить каналы, - это неправильно. Единственные каналы, которые, возможно, имело бы смысл запретить, хотя у них и так очень низкий рейтинг, - это чисто пропагандистские информационные, на 100 процентов наполненные ложью каналы типа "Russia Today" и "Вести-24". Вот эти каналы можно было бы запретить, потому что они не имеют отношения к свободе слова. Свобода информации должна быть всегда, свободы лжи быть не должно. Поэтому с этими каналами я бы рекомендовал поступить самым суровым образом", - сказал он.

"Но это ничего не изменит, потому что люди смотрят не "Russia Today", они смотрят "Первый", "Второй", НТВ и так далее. И вся эта паскудная информация идет к ним в обертке из поп-шоу, топ-шоу, сериалов и так далее. С этим уже ничего не сделаешь. Это как террористические методы действий, когда вперед выпускают женщин и детей, а за ними стоят автоматчики. Так же и на российском телевидении", - считает Троицкий.

Говоря о попытках стран Балтии отвлечь русскоязычных жителей от распространяемой российскими телеканалами пропаганды, он отметил, что у Латвии есть прекрасная возможность поучиться на неудачном примере Эстонии, где в 2014 году запустили общественный, то есть фактически государственный телеканал под названием ЭТВ+ на русском языке.

"Опыт этого канала показывает, как не надо делать русскоязычные телевизионные программы. Телеканал ЭТВ+ решил, что для того, чтобы у них была приличная русская аудитория, ни в коем случае не надо эту аудиторию чем-то раздражать. Они сделали канал, на котором не было абсолютно никакой политики, никакой критики, в том числе Путина, российской политики и т.д. То есть сделали канал с кулинарными шоу, какими-то автомобильными программами, путешествиями, ну и, конечно, сериалами. Этот канал имел и имеет до сих пор супернизкие рейтинги, фактически его вообще никто не смотрит", - рассказал Троицкий.

"Невозможно играть с российским телевидением на его поле. Это все равно что заставлять соревноваться ресторанного певца из Нарвы с Филиппом Киркоровым или Аллой Пугачевой. Поэтому, как мне кажется, такой канал может быть интересным в том случае, если это бескомпромиссный, острый политический канал", - уверен журналист.