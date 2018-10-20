Ишемическая болезнь сердца является следствием сужения основных артерий сердца из-за их закупорки атеросклеротическими бляшками. Со временем их становится больше, и когда просвет сосуда перекрывается на 50% и более - нарушается кровоток. Ученые рассказали о том, как узнать о начале развития этого нарушения.
Медики назвали пять неожиданных предвестников ишемической болезни сердца, проявление которых указывает на начало проблемы. Так, по их словам, одним из таких признаков начинающейся ИБС может быть потеря волос. В частности, исследования 31 тысячи мужчин и 4 тысяч женщин обнаружило связь между ранней потерей волос и закупоркой артерий тромбами.
У женщин ишемическая болезнь сердца часто проявляется спазмами в челюсти или шее. Также при ИБС у них ухудшается состояние позвоночных дисков,
женщины при этом страдают болями в пояснице.
Еще один маркер болезни - складка, которая появляется от нижней части мочки до ушного канала. Такие морщинки возникают из-за ослабления кровообращения, связанного с закупоркой сосудов бляшками.
Курильщики на начальной стадии заболевания нередко жалуются на боли в ногах, - например, в голени. Может возникать и хромота.
Конечно, при появлении этих симптомов будет целесообразно обратиться к врачу. В качестве профилактических мер следует чаще гулять и употреблять больше овощей.