Медики назвали пять неожиданных предвестников ишемической болезни сердца, проявление которых указывает на начало проблемы. Так, по их словам, одним из таких признаков начинающейся ИБС может быть потеря волос. В частности, исследования 31 тысячи мужчин и 4 тысяч женщин обнаружило связь между ранней потерей волос и закупоркой артерий тромбами.

У женщин ишемическая болезнь сердца часто проявляется спазмами в челюсти или шее. Также при ИБС у них ухудшается состояние позвоночных дисков,

женщины при этом страдают болями в пояснице.

Еще один маркер болезни - складка, которая появляется от нижней части мочки до ушного канала. Такие морщинки возникают из-за ослабления кровообращения, связанного с закупоркой сосудов бляшками.

Курильщики на начальной стадии заболевания нередко жалуются на боли в ногах, - например, в голени. Может возникать и хромота.