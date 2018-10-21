Чем занять детей на каникулах: Восемь предложений осенних лагерей

У школьников начались каникулы, как провести время с пользой? Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы (РД IKSD) предлагает родителям выбрать осенний лагерь для детей. Лагеря организованы для того, чтобы дать детям и молодым людям возможность провести свободное время не просто с удовольствием, но и получить новые навыки, знания и друзей. Лагеря адресованы различным возрастным группам, а доступные в списке, софинансируются муниципалитетом Риги.
1.Лагерь «Рига в твоей сумке»
Место проведения: ул. Базницас, 5, Рига
Время проведения лагеря: 22-25 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-15 лет
Контакты Inese Grandāne, 26143120, inese@citariga.lv
Описание лагеря:
Задача лагеря - создать чувство принадлежности к Риге. Необычным образом познакомить с ее разнообразием - через туры, походы, игры и творческую деятельность. В то же время, обеспечив качественный досуг для учащихся на каникулах, интеграцию и сотрудничество различных социальных групп.
Что дети смогут делать в лагере:
Познакомить с известными рижанами и их работой;
Исследовать рижские парки и сады;
Сходить на горки Риги;
Посетить Рижский музей медицины.
2.Лагерь «Путешествие маленького Стюарта на столетие Латвии»
Место проведения: О. Калпака бульвар, 8 Рига
Время проведения лагеря: 22-25 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-10 лет
Контакты Iveta Kojāne, 26040844 lidomas.nometnes@gmail.com
Описание лагеря:
Цели лагеря - содействовать всестороннему и гармоничному развитию участников в благоприятной, творческой и образовательной среде. Поощрять развитие творческих способностей, действуя «вне рамок». Улучшить способность общаться и сотрудничать в создании положительного образа. Создавать условия для новых впечатлений, навыков и способностей. Планируемые мероприятия: рисование, поделки, посещение экскурсий, чтение, физическая деятельность, игры.
3.Лагерь «Осенний активист 2018»
Место проведения: ул.Миера,36 Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-13 лет
Контакты Jurijs Zunde - Zakevičs, 27228181, info@aktivists.lv
Описание лагеря:
Лагерь предлагает содержательное проведение досуга, дети смогут стать участниками захватывающего приключения, а также будут иметь возможность попробовать себя в одной из творческих сфер. Педагоги лагеря имеют многолетний опыт работы с детьми и в организации различных мероприятий, поэтому в работе используют различные методы обучения, при этом для каждого ребенка находится свой подход.
Детей ждут:
творческие мастерские;
спортивные мероприятия;
соревнования;
игры;
корректирующая гимнастика;
музыкальное представление;
посещение музея "Annas pagrabi";
прогулка по Старому городу (Бастейкалнс, Домская площадь, Рижская фондовая биржа, Музей иллюзий).
экскурсия в Музей шоколада и на фабрику «Лайма»;
конкурс по окраске мандал;
активные игры;
музыкальная викторина и Гала-концерт.
4.Лагерь «Латвии 100»
Место проведения: ул. Маскавас, 197, Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-12 лет
Контакты Aleksandrs Štekeļs, 20210248, aleksandrs.stekels@inbox.lv
Описание лагеря:
До 100-летия провозглашения независимости Латвии осталось мало времени. Сто лет - большая цифра, важный период для нашей страны. Мы можем отпраздновать это событие с достоинством и честью. Празднование столетия Латвии можно сравнить с циклом празднования дней рождений.
Во время проведения лагеря каждый его участник сможет попробовать себя:
в спортивных и других мероприятиях, практических и образовательных заданиях (будут проводиться различные конкурсы и викторины);
в творческих семинарах;
найти интересные факты о различных исторических событиях в Латвии.
5.Лагерь «Магия денег!»
Место проведения: О. Калпака бульвар,8 Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 7-12 лет
Контакты Inese Matvejeva Gērena, 26444016 matvejeva.inese@gmail.com
Описание лагеря:
Цели:
Научить детей брать на себя на себя ответственность за трату денег.
Понимать происхождение денег, их обращение.
Освоить накопление денег, планирование.
Минимизировать влияние культуры потребителей.
Получить опыт в определении целей.
Полезно и интересно проводить время.
6.Лагерь «Эскизы Риги»
Место проведения: ул. Нометню, 47-5, Рига
Время проведения лагеря : 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 7-12 лет
Контакты Olga Skvorcova, 28224099 olru@visiting.lv
Описание лагеря:
Тема лагеря - рижская культура, архитектура, искусство и история. Дети получат новые знания об их городе и чувстве принадлежности к нему. Лагерь посвящен празднованию 100-летия Латвии, и его главная цель - предоставить детям возможность познакомиться с Ригой, посетить Рижские музеи, познакомиться с красотой улиц Риги и их историей.
Разнообразно и весело можно провести время в лагере с 8:30 до 18:30, в том числе на детских площадках на открытом воздухе. Для детей пройдут творческие семинары, экскурсии, уроки рисования, а также настольные игры и вкусные обеды. Кроме того, планируются прогулки на свежем воздухе. Все мероприятия подчиняются одной теме - всестороннему знакомству с Ригой. Во время некоторых занятий дети будут разделены на две группы, чтобы обеспечить более успешный процесс обучения.
7.Лагерь «Проживи. Летай»
Место проведения: Скултская усадьба, Гайлиши, Скултская волость
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: круглосуточный
Возраст: 13-25 лет
Контакты Kārlis Mednieks, 28609300, karlismednieks@gmail.com
Описание лагеря:
Цель лагеря – дать детям возможность весело провести свободное время и улучшить коммуникативные навыки с помощью методов творческой и коммуникативной импровизации, дать возможность молодым людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.
Деятельность в лагере делится на следующие балансирующие блоки:
Реализация молодежных инициатив
Занятия по сплоченности
Творческая деятельность
Творческие занятия на свежем воздухе
Уроки импровизации
Обсуждения по актуальным вопросам для участников, включая вопрос снижения дискриминации и повышению терпимости.
8.Лагерь «Barontēva azote»
Место проведения: ул. Кр. Барона 3-5, Рига
Время проведения лагеря: 23-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 7-12 лет
Контакты Dita Barona, 26552627, dita.barona@memorialiemuzeji.lv
Описание лагеря
В лагере можно будет создавать творческие работы в различных стилях визуального и прикладного искусства. Можно будет вместе петь, изучат историю Латвии.
Причем можно будет познакомиться с малоизвестными страницами латвийской истории, например, узнать о латвийско-японских отношениях. Детям расскажут не только об отношениях нашей страны, но и студент из Японии поговорит об истории и познакомит с письменностью этого языка.
Участники лагеря примут участие в церемонии открытия книги «Meikuleņš īpazeist omotus».
В преддверии дня рождения Латвии, дети также познакомятся с последними событиями истории, посетят выставку «Балтика 88. Восемь белых дней».
Кроме того, участники лагеря сходят на экскурсию в Национальный музей истории Латвии, на Братское кладбище, в дом Буртниеку, где узнают о важных событиях для семьи Баронса.
Важно: осенние лагеря, которые софинансируются Рижской думой, предусмотрены для детей из рижского самоуправления. Если ребенок из другого самоуправления гостит в Риге у бабушки или у других родственников, хочет провести досуг в столице, то это можно сделать в центрах свободного времяпровождения, которых в Риге - 22 (список доступен на сайте www.iksd.riga.lv – в разделе "Каталог").