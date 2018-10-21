Вс, 21.10.2018
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Чем занять детей на каникулах: Восемь предложений осенних лагерей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

У школьников начались каникулы, как провести время с пользой?  Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы (РД IKSD) предлагает родителям выбрать осенний лагерь для детей. Лагеря организованы для того, чтобы дать детям и молодым людям возможность провести свободное время не просто с удовольствием, но и получить новые навыки, знания и друзей. Лагеря адресованы различным возрастным группам, а доступные в списке, софинансируются муниципалитетом Риги.

1.Лагерь «Рига в твоей сумке»

Место проведения:  ул. Базницас, 5, Рига

Время проведения лагеря: 22-25 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-15 лет

Контакты  Inese Grandāne, 26143120, inese@citariga.lv

Описание лагеря:

Задача лагеря - создать чувство принадлежности к Риге. Необычным образом познакомить с ее разнообразием - через туры, походы, игры и творческую деятельность. В то же время, обеспечив качественный  досуг для учащихся на каникулах, интеграцию и сотрудничество различных социальных групп.

Что дети смогут делать в лагере:

Познакомить с известными рижанами и их работой;

Исследовать рижские парки и сады;

Сходить на горки Риги;

Посетить Рижский музей медицины.

2.Лагерь «Путешествие маленького Стюарта на столетие Латвии»

Место проведения:  О. Калпака бульвар, 8 Рига

Время проведения лагеря:  22-25 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-10 лет

Контакты  Iveta Kojāne, 26040844 lidomas.nometnes@gmail.com

Описание лагеря:

Цели лагеря - содействовать всестороннему и гармоничному развитию участников  в благоприятной, творческой и образовательной среде. Поощрять развитие творческих способностей, действуя «вне рамок». Улучшить способность общаться и сотрудничать в создании положительного образа. Создавать условия для новых впечатлений, навыков и способностей. Планируемые мероприятия: рисование, поделки, посещение экскурсий, чтение, физическая деятельность, игры.

3.Лагерь «Осенний активист 2018»

Место проведения: ул.Миера,36 Рига

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-13 лет

Контакты  Jurijs Zunde - Zakevičs, 27228181, info@aktivists.lv

Описание лагеря:

Лагерь предлагает содержательное проведение досуга, дети смогут стать участниками  захватывающего приключения, а также будут иметь возможность  попробовать себя в одной из творческих сфер. Педагоги лагеря имеют многолетний опыт работы с детьми и в организации различных мероприятий, поэтому  в работе  используют различные методы обучения, при этом для каждого ребенка находится свой подход.

Детей ждут:

творческие мастерские;

спортивные мероприятия;

соревнования;

игры;

корректирующая гимнастика;

музыкальное представление;

посещение музея "Annas pagrabi";

прогулка по  Старому городу (Бастейкалнс, Домская площадь, Рижская фондовая биржа, Музей иллюзий).

экскурсия в Музей шоколада и на фабрику «Лайма»;

конкурс по окраске мандал;

активные игры;

музыкальная викторина и Гала-концерт.

4.Лагерь «Латвии 100»

Место проведения:  ул. Маскавас, 197, Рига

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-12 лет

Контакты  Aleksandrs Štekeļs, 20210248, aleksandrs.stekels@inbox.lv

Описание лагеря:

До 100-летия провозглашения  независимости Латвии осталось мало времени. Сто лет - большая цифра, важный период для нашей страны. Мы можем отпраздновать это событие с достоинством и честью. Празднование столетия Латвии можно сравнить с циклом празднования дней рождений.

Во время проведения лагеря каждый его участник  сможет попробовать себя:

в спортивных и других мероприятиях, практических и образовательных заданиях (будут проводиться различные конкурсы и викторины);

в творческих семинарах;

найти интересные факты о различных исторических событиях в Латвии.

5.Лагерь «Магия денег!»

Место проведения:  О. Калпака бульвар,8 Рига

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты  Inese Matvejeva Gērena, 26444016 matvejeva.inese@gmail.com

Описание лагеря:

Цели:

Научить детей брать на себя на себя ответственность за трату денег.

Понимать происхождение денег, их обращение.

Освоить накопление денег, планирование.

Минимизировать влияние культуры потребителей.

Получить опыт в определении  целей.

Полезно и интересно проводить время.

6.Лагерь «Эскизы Риги»

Место проведения:  ул. Нометню, 47-5, Рига

Время проведения лагеря : 22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты  Olga Skvorcova, 28224099 olru@visiting.lv

Описание лагеря:

Тема лагеря - рижская культура, архитектура, искусство и история. Дети получат новые знания об их городе и  чувстве принадлежности к нему. Лагерь посвящен празднованию 100-летия Латвии, и его главная цель - предоставить детям возможность познакомиться с Ригой, посетить Рижские музеи, познакомиться с красотой улиц Риги и их историей.

Разнообразно и весело можно провести время в лагере  с 8:30 до 18:30, в том числе на детских площадках на открытом воздухе. Для детей пройдут творческие семинары, экскурсии, уроки рисования, а также настольные игры и вкусные обеды. Кроме того, планируются  прогулки на свежем воздухе. Все мероприятия подчиняются одной теме - всестороннему знакомству с Ригой. Во время некоторых занятий дети будут разделены на две группы, чтобы обеспечить более успешный процесс обучения.

7.Лагерь «Проживи. Летай»

Место проведения:  Скултская усадьба, Гайлиши, Скултская волость

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: круглосуточный

Возраст: 13-25 лет

Контакты  Kārlis Mednieks, 28609300, karlismednieks@gmail.com

Описание лагеря:

Цель лагеря – дать детям  возможность весело  провести свободное время и улучшить коммуникативные навыки с помощью методов творческой и коммуникативной импровизации, дать возможность молодым людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.

Деятельность  в лагере делится на следующие балансирующие блоки:

Реализация молодежных инициатив

Занятия по сплоченности

Творческая деятельность

Творческие занятия  на свежем воздухе

Уроки импровизации

Обсуждения по актуальным вопросам для участников, включая вопрос снижения дискриминации и повышению терпимости.

8.Лагерь «Barontēva azote»

Место проведения:  ул. Кр. Барона 3-5, Рига

Время проведения лагеря:  23-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты  Dita Barona, 26552627, dita.barona@memorialiemuzeji.lv

Описание лагеря

В лагере можно будет создавать творческие работы в различных стилях визуального и прикладного искусства. Можно будет вместе петь, изучат историю Латвии.

Причем можно будет познакомиться  с малоизвестными страницами латвийской истории, например, узнать о латвийско-японских отношениях. Детям расскажут не только об отношениях нашей страны, но и студент из Японии поговорит об истории и познакомит с письменностью этого языка.

Участники лагеря примут участие в церемонии открытия книги «Meikuleņš īpazeist omotus».

В преддверии дня рождения Латвии, дети  также познакомятся с последними событиями истории, посетят выставку «Балтика 88. Восемь белых дней».

Кроме того, участники лагеря сходят на экскурсию в  Национальный музей истории Латвии, на Братское кладбище, в дом Буртниеку, где узнают о важных событиях для семьи Баронса.

Важно: осенние лагеря, которые софинансируются Рижской думой, предусмотрены для детей из рижского самоуправления. Если ребенок из другого самоуправления гостит в Риге у бабушки или у других родственников, хочет провести досуг в столице, то это можно сделать в центрах свободного времяпровождения, которых в Риге - 22 (список доступен на сайте  www.iksd.riga.lv – в разделе "Каталог").

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