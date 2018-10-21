Чем занять детей на каникулах: Восемь предложений осенних лагерей

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты Inese Matvejeva Gērena, 26444016 matvejeva.inese@gmail.com

Описание лагеря:

Цели:

Научить детей брать на себя на себя ответственность за трату денег.

Понимать происхождение денег, их обращение.

Освоить накопление денег, планирование.

Минимизировать влияние культуры потребителей.

Получить опыт в определении целей.

Полезно и интересно проводить время.

6.Лагерь «Эскизы Риги»

Место проведения: ул. Нометню, 47-5, Рига

Время проведения лагеря : 22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты Olga Skvorcova, 28224099 olru@visiting.lv

Описание лагеря:

Тема лагеря - рижская культура, архитектура, искусство и история. Дети получат новые знания об их городе и чувстве принадлежности к нему. Лагерь посвящен празднованию 100-летия Латвии, и его главная цель - предоставить детям возможность познакомиться с Ригой, посетить Рижские музеи, познакомиться с красотой улиц Риги и их историей.

Разнообразно и весело можно провести время в лагере с 8:30 до 18:30, в том числе на детских площадках на открытом воздухе. Для детей пройдут творческие семинары, экскурсии, уроки рисования, а также настольные игры и вкусные обеды. Кроме того, планируются прогулки на свежем воздухе. Все мероприятия подчиняются одной теме - всестороннему знакомству с Ригой. Во время некоторых занятий дети будут разделены на две группы, чтобы обеспечить более успешный процесс обучения.

7.Лагерь «Проживи. Летай»

Место проведения: Скултская усадьба, Гайлиши, Скултская волость

Время проведения лагеря: 22-26 октября

Вид лагеря: круглосуточный

Возраст: 13-25 лет

Контакты Kārlis Mednieks, 28609300, karlismednieks@gmail.com

Описание лагеря:

Цель лагеря – дать детям возможность весело провести свободное время и улучшить коммуникативные навыки с помощью методов творческой и коммуникативной импровизации, дать возможность молодым людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.

Деятельность в лагере делится на следующие балансирующие блоки:

Реализация молодежных инициатив

Занятия по сплоченности

Творческая деятельность

Творческие занятия на свежем воздухе

Уроки импровизации

Обсуждения по актуальным вопросам для участников, включая вопрос снижения дискриминации и повышению терпимости.

8.Лагерь «Barontēva azote»

Место проведения: ул. Кр. Барона 3-5, Рига

Время проведения лагеря: 23-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты Dita Barona, 26552627, dita.barona@memorialiemuzeji.lv

Описание лагеря

В лагере можно будет создавать творческие работы в различных стилях визуального и прикладного искусства. Можно будет вместе петь, изучат историю Латвии.

Причем можно будет познакомиться с малоизвестными страницами латвийской истории, например, узнать о латвийско-японских отношениях. Детям расскажут не только об отношениях нашей страны, но и студент из Японии поговорит об истории и познакомит с письменностью этого языка.

Участники лагеря примут участие в церемонии открытия книги «Meikuleņš īpazeist omotus».

В преддверии дня рождения Латвии, дети также познакомятся с последними событиями истории, посетят выставку «Балтика 88. Восемь белых дней».

Кроме того, участники лагеря сходят на экскурсию в Национальный музей истории Латвии, на Братское кладбище, в дом Буртниеку, где узнают о важных событиях для семьи Баронса.