Вс, 21.10.2018
От центра Екатеринбурга до Латвийской улицы на такси пришлось ехать примерно полчаса. Знаю, что интересно, поэтому скажу, что полчаса в такси обошлись в 260 рублей (примерно 3,45 евро). Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

Самая сексуальная диктор США с латвийскими корнями стала мамой Гордимся и поздравляем!

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ФОТО: скриншот instagram.com/indrapetersons

Живущая в США красавица-блондинка Индра Петерсонс - ведущая прогноза погоды на ABC News и любимица зрителей, признанная еще в 2011 году лучшим метеорологом Лос-Анджелеса, - стала мамой. 

В 2013 году Индра вышла замуж за американца Джека Вуда, которому и подарила дочь.

Как рассказала новоиспеченная мамочка, роды длились в общей сложности 55 часов, малышка родилась здоровой и "упрямой, как мама".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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“Папа - суперзвезда в заботах о своих девочках, - так подписала теледива трогательное семейное фото с новорожденной малышкой.

Стоит отметиь, что Индра регулярно публиковала в соцсетях снимки в ожидании появления на свет первенца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Индра родилась в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, однако воспитывалась в латышской семье, а потому

прекрасно говорит на родном языке родителей, знает историю и культуру своей исторической родины. В детстве она изучала латышский фольклор и училась народным танцам.

В 2013 году Петерсонс была признана самой сексуальной ведущей прогноза погоды в США. Она сертифицированный метеоролог, имеет степень бакалавра по атмосферной физике и является членом Метеорологической службы США.

В последнее время Индра периодически бывает в Латвии и, кстати, является большой фанаткой Праздника песни и танца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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