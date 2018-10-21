В 2013 году Индра вышла замуж за американца Джека Вуда, которому и подарила дочь.

Как рассказала новоиспеченная мамочка, роды длились в общей сложности 55 часов, малышка родилась здоровой и "упрямой, как мама".

“Папа - суперзвезда в заботах о своих девочках, - так подписала теледива трогательное семейное фото с новорожденной малышкой.

Стоит отметиь, что Индра регулярно публиковала в соцсетях снимки в ожидании появления на свет первенца.

Индра родилась в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, однако воспитывалась в латышской семье, а потому

прекрасно говорит на родном языке родителей, знает историю и культуру своей исторической родины. В детстве она изучала латышский фольклор и училась народным танцам.

В 2013 году Петерсонс была признана самой сексуальной ведущей прогноза погоды в США. Она сертифицированный метеоролог, имеет степень бакалавра по атмосферной физике и является членом Метеорологической службы США.