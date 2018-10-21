Месси сломал руку. Он пропустит игру с "Реалом"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит три недели из-за травмы руки, полученной в домашнем матче чемпионата Испании с "Севильей", который завершился победой каталонцев со счетом 4:2.
Месси забил мяч и сделал результативную передачу, после чего при счете 2:0 был заменен в середине первого тайма после столкновения с полузащитником гостей Франко Васкесом.
Позднее врачи выявили у аргентинца перелом.
31-летний футболист пропустит около шести матчей, в том числе встречу следующего тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".
В нынешнем сезоне Месси отметился за клуб 12 голами и шестью голевыми передачами в 12 играх. "Барселона" после победы над "Севильей" возглавила турнирную таблицу, имея в активе 19 очков. На втором месте располагается "Алавес" (17), на третьей позиции - "Севилья" (16).