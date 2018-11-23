"Противно наблюдать за русскими спортсменами": Дарья Белодед, которая помогает беженцам на границе

Мы привыкли видеть, что Instagram украинской красавицы-дзюдоистки Дарьи Белодед переполнен красивыми снимками, селфи, фотографиями из путешествий и отдыха на пляже. За последнюю неделю вы не найдёте в её соцсетях ничего подобного...
В четверг, 24 февраля, жизнь всех украинцев изменилась после того, как на их страну напала Россия. На протяжении восьми дней украинская армия даёт достойный отпор российскому агрессору, а обычных украинцев сегодня без преувеличения можно назвать самым сплочённым народом в мире.
Дзюдоистка Дарья Белодед не стала делать вид, что ничего не происходит, не стала покидать родную страну и всеми возможными способами старается быть полезной своей родине. В своём Instagram Белодед обратилась к российским спортсменам, многих из которых она знает лично по совместным соревнованиям.
"Очень противно наблюдать за русскими спортсменами, которые не выставили ни одного слова поддержки в сторону Украины и мира. Когда весь мир стоит на ногах, когда мы ночами не спим и молимся, чтобы не убили наших родных и не разбомбили дом.
Вы просто сидите на жопах как крысы и молчите, тихо наблюдая. Когда нужно выходить на улицу и кричать, чтобы ваша власть прекратила войну. Перепуганные и гадкие люди. Вам всё вернётся", - написала Белодед в Instagram.
Дарья написала, что в день вторжения российских войск она проснулась в шесть утра от выстрелов в Киеве. "Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что такое может быть. Для чего? Зачем разрушать жизни людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!", - написала спортсменка.
21-летняя киевлянка неоднократно публиковала слова гордости за свой народ, за президента Владимира Зеленского, а также благодарила Вооруженные силы Украины, которые "жертвуют своей жизнью ради будущего украинских детей".
В какой-то момент Дарья перешла от слов к делу и решила непосредственно присоединиться к помощи украинцам, которые переживают сложные времена. Белодед на украинско-словацкой границе помогала раздавать еду, где сформировались огромные очереди из машин.
Дзюдоистка в компании волонтёров угощала людей бесплатными обедами.
"С виду хрупкая, модельной внешности, 18-летняя девушка, а внутри настоящий воин", - так три года назад мы написали о восходящей звезде дзюдо Дарье Белодед. Приятно, когда оказываешься правым.
Дарья родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Билодеда и его супруги Светланы Кузнецовой. Сейчас её отец является главным тренером женской сборной Украины по дзюдо, хотя в начале отказывался даже ходить на соревнования дочери, так как считал, что дзюдо и женщины - вещи несовместимые.
Родители девочки признаются, что изначально хотели отдать Дарью на художественную гимнастику, но так как в семье все разговоры были только о дзюдо - это не могло не повлиять на неё.
Мама Даши считает, что успех дочери связан с её сумасшедшим трудолюбием, которое она переняла от папы.
"У неё это с детства - она должна быть первой! Какое-то время мы ходили на танцы, и ей не достался партнёр. Ребята достались тем, кто лучше всех танцевал. И она сказала: "Я туда больше не пойду!". Потому что не была в лучших».
Даша называет маму своим талисманом. Она всегда выходит с ней на соревнования, целует, обнимает и даёт напутствия.
Первые значительные успехи пришли к Дарье в 2015 году, когда она выиграла в своей возрастной категории чемпионат страны, а затем европейское и мировое первенства.
Весной 2017 года Белодид стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг. Интересно, что на взрослом уровне это были всего лишь вторые её соревнования.
20 сентября 2017 года имя 17-летней украинской дзюдоистки Дарьи Билодид прогремело на весь мир - девушка выиграла чемпионат мира, став самой молодой чемпионкой в истории дзюдо, как среди мужчин, так и среди женщин.
Золотую медаль она завоевала, когда ей исполнилось 17 лет и 345 дней. После боя Дарья не смогла сдержать слёзы!
Дарья больше похожа на модель, чем на представительницу единоборств. Девушке постоянно предлагают пойти в модельное агентство, однако её папа против.
Дзюдоистка неоднократно признавалась, что её главная цель - олимпийская медаль. В прошлом году эта цель также была достигнута - на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 48 кг Дарья Белодед завоевала бронзу.