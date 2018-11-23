"Противно наблюдать за русскими спортсменами": Дарья Белодед, которая помогает беженцам на границе

Дарья написала, что в день вторжения российских войск она проснулась в шесть утра от выстрелов в Киеве. "Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что такое может быть. Для чего? Зачем разрушать жизни людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!", - написала спортсменка.

21-летняя киевлянка неоднократно публиковала слова гордости за свой народ, за президента Владимира Зеленского, а также благодарила Вооруженные силы Украины, которые "жертвуют своей жизнью ради будущего украинских детей".

В какой-то момент Дарья перешла от слов к делу и решила непосредственно присоединиться к помощи украинцам, которые переживают сложные времена. Белодед на украинско-словацкой границе помогала раздавать еду, где сформировались огромные очереди из машин.

Дзюдоистка в компании волонтёров угощала людей бесплатными обедами.

"С виду хрупкая, модельной внешности, 18-летняя девушка, а внутри настоящий воин", - так три года назад мы написали о восходящей звезде дзюдо Дарье Белодед. Приятно, когда оказываешься правым.

Дарья родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Билодеда и его супруги Светланы Кузнецовой. Сейчас её отец является главным тренером женской сборной Украины по дзюдо, хотя в начале отказывался даже ходить на соревнования дочери, так как считал, что дзюдо и женщины - вещи несовместимые.

Родители девочки признаются, что изначально хотели отдать Дарью на художественную гимнастику, но так как в семье все разговоры были только о дзюдо - это не могло не повлиять на неё.

Мама Даши считает, что успех дочери связан с её сумасшедшим трудолюбием, которое она переняла от папы.

"У неё это с детства - она должна быть первой! Какое-то время мы ходили на танцы, и ей не достался партнёр. Ребята достались тем, кто лучше всех танцевал. И она сказала: "Я туда больше не пойду!". Потому что не была в лучших».

Даша называет маму своим талисманом. Она всегда выходит с ней на соревнования, целует, обнимает и даёт напутствия.

Первые значительные успехи пришли к Дарье в 2015 году, когда она выиграла в своей возрастной категории чемпионат страны, а затем европейское и мировое первенства.