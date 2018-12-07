Знакомьтесь, самая сексуальная легкоатлетка мира Алиса Шмидт

Алиса родилась 8 ноября 1998 года в пригороде Берлина. Девочка ещё в детстве решила стать спортсменкой, и в возрасте 7 лет родители отдали её в секцию лёгкой атлетики. Алисе понравилось новое увлечение, и она старалась реализовать себя в нём.

В 11 лет девушка определилась, что будет выступать в забегах на короткие дистанции - 200, 400, 800 метров, а также в эстафете 4 по 100.

На данный момент главными достижениями спортсменки являются серебряная медаль чемпионата Европы по лёгкой атлетике в возрасте до 20 лет, а также бронзовая медаль чемпионата Европы среди молодёжи до 23 лет.

Пока гораздо больших успехов девушка достигла в Instagram. За жизнью спортсменки следят более 4,7 миллиона подписчиков. Благодаря этой социальной сети девушка подписала контракт с популярным спортивным брендом Puma, а также с крупнейшим производителем спортивного питания и биологически активных добавок.