Пт, 21.12.2018
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Юлия Ефимова - "королева воды", которая выиграла почти всё на свете
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Юлия Ефимова

ФОТО: instagram.com/pryanya93

Юлия Ефимова - российская пловчиха, призёр Олимпиады, а также многократная победительница мировых и европейских первенств. Она является самой титулованной спортсменкой в истории российского плавания. 26-летняя спортсменка успевает не только выигрывать одно соревнование за другим, за что спортсменку уже прозвали «королевой плавания», но ещё и делиться с подписчиками своими новыми образами.

Юлия родилась в Грозном, но из-за разразившейся в Чеченской Республике войны семья переехала в Ростовскую область и обосновалась в городе Волгодонске. Там она и начала тренироваться под руководством своего отца Андрея Ефимова. 

Родители научили девочку плавать в самом раннем возрасте. Её отец был приверженцем теории, что ребенок должен научиться плавать еще до того, как сможет ходить.

Отец с ранних лет прививал девочке мысль, что она будущая чемпионка. В одном интервью Ефимова рассказала, что в 90-х у её семьи были проблемы с деньгами и у них был один велосипед на всех.

«Отец ездил на нём на работу, брал мои вещи, рюкзак для школы, а я бежала сзади. Именно таким образом мы в течение 5 лет добирались на тренировку или в школу».

В 2005 году Юлия перебралась в Таганрог, где были большие бассейны, хорошие спарринг-партнёры, и тренер, который разглядел в ней большой талант.

В 2011 году Ефимова перебралась в США, где за её карьерным ростом следил тренер мирового масштаба Дэвид Сало. 

В начале 2014 года Юлия Ефимова попала в скандал. Анализ на допинг дал положительный результат. Спортсменка употребляла препараты для борьбы с лишним весом, в которых содержались запрещенные вещества. 

В результате Ефимова была дисквалифицирована на 1,5 года с 31 октября 2013 года до 28 февраля 2015 года. У неё были отобраны пять последних завоеванных титулов.

После завершения срока дисквалификации, на чемпионате мира в Казани, впервые в карьере выиграла золото на дистанции 100 метров брассом, а на дистанции 50 метров брассом Юлия выиграла бронзу.

На сегодняшний день Ефимова является пятикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы. В её активе пока нет золотых олимпийских наград, но имеются бронза Лондона-2012 и два серебра Рио-де-Жанейро-2016.

Уверены, что у Юлии всё впереди и на Олимпиаде-2020 она обязательно осуществит свою мечту и станет олимпийской чемпионкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💛🌴🍹💙

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Когда звука хватит на всех😜🔥🔥 #teamjbl #jbl #jblrussia

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Seek what sets your soul on fire. 💙

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👙🤳🏼 #love #tapering #time

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✨💫 Ph @soldak_ MUAH @businskaya_stylist Dress @luxdressrent

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Sundays are for staying in bed. 🛏 Ph @soldak_ ❤️

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A world away 🌎

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Sweet dreams 💫

A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream location 📍❤️ #bali #paradise

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