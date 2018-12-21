Юлия Ефимова - "королева воды", которая выиграла почти всё на свете

Юлия родилась в Грозном, но из-за разразившейся в Чеченской Республике войны семья переехала в Ростовскую область и обосновалась в городе Волгодонске. Там она и начала тренироваться под руководством своего отца Андрея Ефимова.

Родители научили девочку плавать в самом раннем возрасте. Её отец был приверженцем теории, что ребенок должен научиться плавать еще до того, как сможет ходить.

Отец с ранних лет прививал девочке мысль, что она будущая чемпионка. В одном интервью Ефимова рассказала, что в 90-х у её семьи были проблемы с деньгами и у них был один велосипед на всех.

«Отец ездил на нём на работу, брал мои вещи, рюкзак для школы, а я бежала сзади. Именно таким образом мы в течение 5 лет добирались на тренировку или в школу».

В 2005 году Юлия перебралась в Таганрог, где были большие бассейны, хорошие спарринг-партнёры, и тренер, который разглядел в ней большой талант.

В 2011 году Ефимова перебралась в США, где за её карьерным ростом следил тренер мирового масштаба Дэвид Сало.

В начале 2014 года Юлия Ефимова попала в скандал. Анализ на допинг дал положительный результат. Спортсменка употребляла препараты для борьбы с лишним весом, в которых содержались запрещенные вещества.

В результате Ефимова была дисквалифицирована на 1,5 года с 31 октября 2013 года до 28 февраля 2015 года. У неё были отобраны пять последних завоеванных титулов.

После завершения срока дисквалификации, на чемпионате мира в Казани, впервые в карьере выиграла золото на дистанции 100 метров брассом, а на дистанции 50 метров брассом Юлия выиграла бронзу.

На сегодняшний день Ефимова является пятикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы. В её активе пока нет золотых олимпийских наград, но имеются бронза Лондона-2012 и два серебра Рио-де-Жанейро-2016.