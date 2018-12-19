В случае роспуска Рижской думы Ушаков обратится в Конституционный суд

Ушаков подверг критике законопроект о роспуске Рижской думы, подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР), которое возглавляет министр национального объединения "Все для Латвии" (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Каспар Герхардс.

В законопроекте указано, что в случае роспуска думы временную администрацию самоуправления возглавит заместитель госсекретаря МОСРР по вопросам самоуправлений Айвар Драудиньш.

ак подчеркнул Ушаков, Драудиньш - бывший депутат Рижской думы, чье имя связано с несколькими коррупционными скандалами.

"Я призываю министра Герхардса по сути вернуться к тому, что он сказал на съезде ВЛ-ТБ/ДННЛ - что для роспуска думы нет правового основания, поскольку это действительно так", - сказал Ушаков.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом.

МОСРР оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

Цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

После роспуска функции Рижской думы переймет временная администрация. Ее возглавит заместитель госсекретаря МОССР по вопросам самоуправлений Айвар Драудиньш. Также в нее войдут советник Герхардса Дайнис Рийкурис, представители Минфина, Минюста и Минсообщения.

Задачей временной администрации будет обеспечение функций думы и непрерывности работы муниципальных учреждений, а также финансовой и хозяйственной деятельности.

В случае роспуска думы выборы в нее пройдут 25 мая 2019 года, и новая дума будет работать до следующих выборов в 2021 году.