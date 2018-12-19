Латгалию и Ригу не сравнить: в Латвии выросло неравенство доходов жителей

Темп прироста доходов домохозяйств в 2017 году был выше, чем в предыдущие годы: в 2016 году прирост составил 4,9%, в 2015 году - 7,6%, в 2014 году - 9,3%.

В 2017 году самые маленькие доходы были у домохозяйств в Латгале - 330 евро в месяц на одного члена семьи - на 10,3% больше, чем в 2016 году, а самые большие - в Риге и окрестностях столицы - соответственно 592 евро и 536 евро в месяц, на 12,2% больше.

В Земгале имеющиеся в распоряжении домохозяйстви доходы в прошлом году составили 442 евро в месяц на одного члена (+14,4%), в Курземе - 431 евро (+8,8%), в Видземе - 401 евро (+9,6%).

В городах доходы домохозяйств в 2017 году составили 518 евро в месяц на одного члена (+10,9%), в сельской местности - 425 евро (+14,2%).

В 2017 году доходы домохозяйств от зарплаты увеличились на 13,1% - с 311 евро в 2016 году до 352 евро в месяц на одного члена, доходы от социальных трансфертов (пенсии, пособия и другие выплаты из бюджета) - на 4,2%, с 108 евро в 2016 году до 112 евро в месяц на одного члена в 2017 году.

Удельный вес доходов от зарплаты в имеющихся в распоряжении домохозяйств доходах в 2017 году составил 72% (в 2016 году - 71,2%), социальных трансфертов - 23% (24,7%).

В прошлом году в Латвии увеличилось неравенство доходов жителей. По сравнению с 2016 годом коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения общества) увеличился на 1 процентный пункт - с 34,5% до 35,6%, а разница между малоимущими и богатыми жителями была еще больше - доходы последних были в 6,8 раза больше доходов первых (в 2016 году - в 6,3 раза).

Коэффициент Джини в Латвии - третий самый высокий в ЕС. В 2016 году выше он был только в Болгарии (40,2%) и Литве (37,6%), а в среднем про ЕС составил 30,3%.