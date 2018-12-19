Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

Полиция Латвии совместно с ФБР задержала парня, транслировавшего изнасилование ребенка

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ФОТО: Pixabay

Госполиция совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР) в Латвии задержала молодого человека, который подозревается в сексуальном использовании малолетней родственницы.

Полиция получила от ФБР информацию, что 2 августа  была получена информация о том, что в интернете в публичном доступе есть видеозапись, на которой видно, как мужчина сексуально использует маленькую девочку. Видео распространялось с латвийского IP-адреса.

После получения информации в Латвии было начато расследование, в рамках которого выяснилось, что мужчина 1998 года рождения совершил сексуальное насилие, физически использовал свою шестилетнюю родственницу для порнографического представления.

7 августа подозреваемый был задержан по своему месту жительства. Полиция также изъяла несколько носителей информации.

К мужчине применена мера пресечения в виде ареста, под которым он находится до сих пор.

В данный момент уголовное расследование завершено, 17 декабря уголовный процесс был передан прокуратуре для начала уголовного преследования.

За подобное преступление Уголовный закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

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