Полиция Латвии совместно с ФБР задержала парня, транслировавшего изнасилование ребенка

Полиция получила от ФБР информацию, что 2 августа была получена информация о том, что в интернете в публичном доступе есть видеозапись, на которой видно, как мужчина сексуально использует маленькую девочку. Видео распространялось с латвийского IP-адреса.

После получения информации в Латвии было начато расследование, в рамках которого выяснилось, что мужчина 1998 года рождения совершил сексуальное насилие, физически использовал свою шестилетнюю родственницу для порнографического представления.

7 августа подозреваемый был задержан по своему месту жительства. Полиция также изъяла несколько носителей информации.

К мужчине применена мера пресечения в виде ареста, под которым он находится до сих пор.

В данный момент уголовное расследование завершено, 17 декабря уголовный процесс был передан прокуратуре для начала уголовного преследования.