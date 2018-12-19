Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

Сергей Безруков рассказал, почему решился расстаться с женой
У каждого свой путь

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Сергей Безруков с новой женой Анной Матисон

ФОТО: Instagram/s_bezrukov

Известный российский актер и режиссер Сергей Безруков в интервью изданию Cosmopolitan рассказал о том, почему решился разорвать отношения с предыдущей женой, актрисой Ириной Безруковой, и начать новую жизнь с режиссером Анной Матисон.

"Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак.

Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине - чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться - это так по‑человечески",

- говорит Безруков, отмечая, что тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы, и у каждого свой путь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ЗАПОВЕДНИК» по мотивам повести Сергея Довлатова!!!!!!!!! ПРЯМО СЕЙЧАС В КИНО!!!!!!!! Спасибо за прекрасные отзывы,Дорогие наши,Хоррошие)))....какое же это счастье для художников,для создателей фильма,для нас! Мы делали фильм с душой, и с огромной любовью! В этом смысл фильма! ВСЁ ВОЗМОЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!!!!!!! ВСЁ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ!!!!!!!!!!!! Главное - ЛЮБИТЬ!!!!!! Фильм действительно заставляет задуматься! И жизнь,и слёзы,и любовь....как у Пушкина!!!!!! Спешите видеть) Нам приятно подарить вам эти эмоции...Для этого и работаем!!!!! #заповедник #комедии #комедия #фильмдлядуши #фильмдлянастроения #довлатов #безруков #сергейбезруков #новостьдня #кино

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Как сообщает Gazeta.ru,

о своем личном счастье во время интервью Безруков говорил шепотом, однако признался журналистам, что действительно счастлив.

Напомним, что в этом году Анна Матисон подарила Сергею Безрукову второго совместного ребенка. Актер на радостях заявил, что уходит в декрет и планирует посвятить время семье. Всего у Безрукова четверо детей. 

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