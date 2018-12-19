Сергей Безруков рассказал, почему решился расстаться с женой

"Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак.

Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине - чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться - это так по‑человечески",

- говорит Безруков, отмечая, что тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы, и у каждого свой путь.

Как сообщает Gazeta.ru,

о своем личном счастье во время интервью Безруков говорил шепотом, однако признался журналистам, что действительно счастлив.