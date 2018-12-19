Сергей Безруков рассказал, почему решился расстаться с женой
Известный российский актер и режиссер Сергей Безруков в интервью изданию Cosmopolitan рассказал о том, почему решился разорвать отношения с предыдущей женой, актрисой Ириной Безруковой, и начать новую жизнь с режиссером Анной Матисон.
"Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак.
Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине - чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться - это так по‑человечески",
- говорит Безруков, отмечая, что тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы, и у каждого свой путь.
«ЗАПОВЕДНИК» по мотивам повести Сергея Довлатова!!!!!!!!! ПРЯМО СЕЙЧАС В КИНО!!!!!!!! Спасибо за прекрасные отзывы,Дорогие наши,Хоррошие)))....какое же это счастье для художников,для создателей фильма,для нас! Мы делали фильм с душой, и с огромной любовью! В этом смысл фильма! ВСЁ ВОЗМОЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!!!!!!! ВСЁ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ!!!!!!!!!!!! Главное - ЛЮБИТЬ!!!!!! Фильм действительно заставляет задуматься! И жизнь,и слёзы,и любовь....как у Пушкина!!!!!! Спешите видеть) Нам приятно подарить вам эти эмоции...Для этого и работаем!!!!! #заповедник #комедии #комедия #фильмдлядуши #фильмдлянастроения #довлатов #безруков #сергейбезруков #новостьдня #кино
Как сообщает Gazeta.ru,
о своем личном счастье во время интервью Безруков говорил шепотом, однако признался журналистам, что действительно счастлив.
Напомним, что в этом году Анна Матисон подарила Сергею Безрукову второго совместного ребенка. Актер на радостях заявил, что уходит в декрет и планирует посвятить время семье. Всего у Безрукова четверо детей.
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Первая прогулка!!!!))) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДНЫМИ,ДОРОГИЕ МОИ,ХОРРОШИЕ!!!!! P.S.Напоминаю,что наш фильм «Заповедник» по мотивам повести СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА уже в кинотеатрах) Конкурс продолжается...выкладывайте своё фото в инсте с билетом,с хештегом #заповедниквкино и выигрывайте книгу с моим автографом) конкурс до 20ого декабря!