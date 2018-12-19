Полиция безопасности начала проверку по поводу предмета, найденного в кабинете Кайминьша

На вопрос, не мог ли он сам разместить устройство в кабинете или кто-то сделал это, а политик знал, Кайминьш ответил, что нет. На вопрос, не могло ли устройство находиться в кабинете еще до того, как между депутатами делили помещения, Кайминьш обратил внимание, что согласно информации пользователей соцсети, соответствующее устройство работает на батарйках, а значит - ограниченное время.