Полиция безопасности начала проверку по поводу предмета, найденного в кабинете Кайминьша

Полиция безопасности (ПБ) начала проверку в связи с найденным в кабинете депутата Сейма Артуса Кайминьша подозрительным предметом, сообщает агентство ЛЕТА.
Накануне Кайминьш заявил, что под его столом было обнаружено небольшое несанкционированное электронное устройство.
Политик в социальной сети Facebook указал, что соответственно полученной информации этот предмет - устройство для прослушки, которое передает 25 часов и передает разговоры в радиусе десяти метров.
Таким образом, возможно, приемник находится в том же самом здании Сейма, что и кабинет Кайминьша, считает политик.
На вопрос, не мог ли он сам разместить устройство в кабинете или кто-то сделал это, а политик знал, Кайминьш ответил, что нет. На вопрос, не могло ли устройство находиться в кабинете еще до того, как между депутатами делили помещения, Кайминьш обратил внимание, что согласно информации пользователей соцсети, соответствующее устройство работает на батарйках, а значит - ограниченное время.
Он указал, что Бюро безопасности Сейма подтвердило, что такого устройства в кабинете депутата быть не должно.
На опубликованном в Facebook видео Кайминьш проинформировал, что устройство мигает, поэтому необходимо проверить, не передает ли его сигналы.