Скандал: Меган заставила Гарри отказаться от праздничной традиции королевской семьи

По утверждениям иностранных СМИ, Гарри не сможет присоединиться к своему брату, принцу Уильяму, на ежегодной рождественской охоте, потому что Меган - рьяная защитница животных и не поддерживает "насильственный" вид семейных спортивных развлечений.

Как сообщают близкие к королевской семье источники, Гарри решил, что не хочет волновать свою супругу, находящуюся, как известно, в ожидании первенца.

Это вызвало явное недовольство принца Уильяма, который возмущен очередной выходкой Маркл.

Стоит отметить, что экс-актриса всегда придерживалась активной позиции по вопросам защиты животных - она не носит мех и поддерживает веганский образ жизни.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Гардероб Меган Маркл во время визита в Австралию

Рождественская охота в королевской семье - давняя ежегодная традиция, и принц Гарри принимает в ней участие уже с 12-летнего возраста.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, кстати, являются большими поклонниками охоты и из года в год поддерживают семейную традицию.