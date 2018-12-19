Средь бела дня на пешеходных переходах насмерть сбиты два человека

Во вторник, 18 декабря, в 11.14 на подъезде к Южному мосту со стороны улицы Маскавас пока что неустановленный водитель на неопознанном автомобиле наехал на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался, подтвердили в Госполиции.

Полиция начала расследование.

Днем ранее, в понедельник, 17 декабря, около 14.20 в начале улицы Пиедруяс, на пешеходном переходе у так называемого "Лубанского круга" (Slābu aplis - лат.яз.), было найдено тело мужчины с очевидными повреждениями.

Его, скорее всего, сбил автомобиль, который после ДТП покинул место происшествия.

Вскоре после сообщения на место прибыли оперативные службы, они опросили местных, а также возможных очевидцев кровавого происшествия.

Появилась версия о том, что мужчина попал под автомобиль в другом месте недалеко от круга - обыскав местность, была найдена обувь, которая, вероятно, принадлежала погибшему. Однако, это еще предстоит проверить.

Также в распоряжении полиции есть показания очевидца, который сообщил, что тело погибшего упало со дна грузового автомобиля.

Из чего можно предположить, что шофер автомобиля, замешенного в аварии, не заметил, что его транспортное средство кого-то задело.