Америкс сохранил должность председателя правления Рижского свободного порта

Вопрос о его отстранении от должности члена правления порта был включен в повестку заседания Рижской думы по предложению председателей всех четырех оппозиционных фракций, которые считают, что если Америкс останется в этой должности, это подорвет репутацию порта и будет противоречить принципам хорошего управления.