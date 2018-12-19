Америкс сохранил должность председателя правления Рижского свободного порта
19 декабря 2018, 16:21
Бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге") сохранил должность председателя правления Рижского свободного порта.
Вопрос о его отстранении от должности члена правления порта был включен в повестку заседания Рижской думы по предложению председателей всех четырех оппозиционных фракций, которые считают, что если Америкс останется в этой должности, это подорвет репутацию порта и будет противоречить принципам хорошего управления.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс в связи с тремя закупками муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas Satiksme.
В связи с этим Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра Риги.