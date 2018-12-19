Чт, 20.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

Америкс сохранил должность председателя правления Рижского свободного порта

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Андрис Америкс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге") сохранил должность председателя правления Рижского свободного порта.

Вопрос о его отстранении от должности члена правления порта был включен в повестку заседания Рижской думы по предложению председателей всех четырех оппозиционных фракций, которые считают, что если Америкс останется в этой должности, это подорвет репутацию порта и будет противоречить принципам хорошего управления.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс в связи с тремя закупками муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas Satiksme.

В связи с этим Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра Риги.

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