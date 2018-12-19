В Даугавгриве у изрядно пьяной и агрессивной матери был изъят младенец

14 декабря в 22.37 Рижская муниципальная полиция получила сигнал о конфликте в одной из квартир Даугавгривы. Очевидец сообщал, что рядом со взрослыми находится и младенец, который во время ссоры непрерывно кричал. Для выяснения обстоятельств дела на место был послан патруль Курземского управления Муниципальной полиции Риги.
Прибыв на место, полицейские увидели трех взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Среди них была и мать ребенка, которая вела себя агрессивно по отношению к своей матери и ее другу. Она держала на руках малыша и при этом ругалась, ее попросили положить ребенка на кровать. Люди не отрицали, что в момент распития алкоголя между ними возник конфликт.
Во время проверки выяснилось, что в крови женщины констатировано 2,02 промилле алкоголя. Вызванные на место ЧП медики обследовали младенца и решили доставить его в больницу, также было принято решение об изъятии маленького ребенка из семьи.
Материалы дела переданы работникам Отдела профилактики детских правонарушений