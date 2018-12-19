В Даугавгриве у изрядно пьяной и агрессивной матери был изъят младенец

Прибыв на место, полицейские увидели трех взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Среди них была и мать ребенка, которая вела себя агрессивно по отношению к своей матери и ее другу. Она держала на руках малыша и при этом ругалась, ее попросили положить ребенка на кровать. Люди не отрицали, что в момент распития алкоголя между ними возник конфликт.